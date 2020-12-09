MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı
GeriTeknoloji 'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı
Fotoğraf: Arşiv
Abone Olgoogle-news

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan bir "Kıyamet Günü" uçağı bakım gördüğü tesiste soyuldu.

Devlet medyası, güneydeki Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde bulunan Ilyuşin-80 tipi uçağın kargo kapağının açıldığı ve telsiz donanımından 39 parçanın çalındığını duyurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre hırsızlar yakalanamadı. Rusya İçişleri Bakanlığı bir uçağın soyulduğunu doğruladı ancak bunun hangi uçak olduğunu açıklamadı.

Rus televizyon kanalı Ren-TV, polisin uçakta bir ayakkabı ve parmak izleri bulduğunu aktardı.

Pencereleri yok, günlerce havada kalabiliyor

Rusya'nın Il-86'lardan dönüştürülen, olası bir nükleer savaş için tasarlanmış dört adet Ilyuşin-80 uçağı var.

Uçağın, yolcuların atom patlamalarına karşı korunması için pencereleri yok.

Bu uçakların, ülkenin silahlı güçleri ve nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip birimleriyle teması sağlayan özel bir iletişim donanımı var.

Uçak, kuyruğundan çıkan kilometrelerce uzunluktaki anteniyle balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabiliyor.

Yakıt ikmali yapmadan birkaç gün havada kalabilen uçağın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diğer siyasi ve askeri yetkililerin olası bir nükleer savaşı buradan idare etmesi için tasarlandığı belirtiliyor.

Elektromanyetik darbelere dayanıklı

Ilyuşin-80'lerin bazı özellikleri devlet sırrı olarak tutuluyor. Çalınan ekipmanın ne kadar hassas olduğu ve bu sırların başkalarının eline geçmesine yol açıp açmayacağı bilinmiyor.

15 yıldır hizmette olan bu uçakların daha büyük versiyonları olan Il-96 400M'lerle değiştirilmesi planlanıyordu.

Yeni uçakların nükleer patlamalardan kaynaklanan elektromanyetik darbelere dayanıklı olduğu ve gelişmiş bir kalkanı, elektronik ve iletişim sistemleri olduğu belirtiliyor.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle