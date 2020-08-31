Kitapları artık robotlar da okuyacak

Bursa'da açılan bir kitabevi, lojistik merkezi yatırımıyla robotları iş süreçlerine dahil etti. Endüstri 4.0 ile kurgulanan yeni sistemde kitapların depo raflarında tespit edilmesi, raflardan toplanması, siparişlere göre gruplandırılması ve paketlenmesi adımları robotlarca gerçekleşecek.



İnsan gücünü minimuma indiren ve olası hata payını ortadan kaldıran robotlar yıl boyunca milyonlarca kitabı okurlara ulaştıracak.



Günlük kargo paketleme potansiyeli 70 bin adet olacak olan operasyon merkezi ile kitaplar böylece robotlarla buluşmuş ve son teknolojiye uymuş oldu.



