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Kişisel bilgisayarların modernizasyonu işlerin geleceği için gerekli
“Kişisel Bilgisayarlar İşlerin Geleceğini Nasıl Şekillendirecek” isimli araştırmada elde edilen bulgular, verimliliği artırmak için kişisel bilgisayarların performansını geliştirmenin işletmelerin ilk önceliği olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma için Forrester, ABD, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya’da BT konusunda karar verme yetkisine sahip 635 kişiyle görüştü. Araştırma, şirketlerin PC performansını artırarak çalışanlarını desteklemenin değerini farkettiklerini ve buna yönelik olarak yatırım yapmak istediklerini ortaya çıkardı. Şirketler buna rağmen çalışanların deneyimlerini geliştireceğini ve verimliliklerini artıracağını bildikleri taktikleri uygulamada zorlanıyor.
Araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle;
- PC performansını daha fazla verimlilik elde etmek için artırmak işletmelerin birinci önceliği. Araştırmaya katılanların yüzde 87’si PC’leri işlerinin merkezi olarak görüyor ve güvenli ve verimli bir PC ortamının desteklenmesinin başarılı bir strateji için elzem olduğunu kabul ediyor. Araştırmaya katılan büyük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 67’si 2020’de 2019’a kıyasla PC’lere daha fazla yatırım yapmayı planlamış.
- BT ekipleri proaktif biçimde çalışanların deneyimlerini iyileştirmeye odaklanmak yerine cihazla ilgili sorunlara müdahale için çok fazla zaman harcıyor. BT ekipleri hala yenileme döngülerini yönetmek ve güvenli ortamları muhafaza etmek için uğraşıyor. Araştırmaya katılan ve BT konusunda karar verme yetkisi olanların yüzde 51’i çalışanların sıklıkla BT ekiplerine PC’leri ile ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerini söyledi.
- Kaçınılmaz olarak çalışanların günlük işlerinde aksamaya sebep olan istikrarsız ve külfetli PC güncellemeleri çalışanların verimliliğini ve deneyimlerini olumsuz etkiliyor. BT konusunda karar verme yetkisi olanların yalnızca yüzde 29’u bu zorlukları aşmak için hizmet olarak cihaz (DaaS) gibi alternatif hizmetlere yöneliyor.
- Şirketlerin birçoğu PC’lerin yenilenmesini çalışanların verimliliği ve şirketlerin uç nokta güvenliği için önemli bir etken olarak görüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 91’i PC’lerin yenilenmesinin çalışanların iş ve şirketle ilgili verilerin gizliliğini korumak için en güvenli araçlara ve kaynaklara sahip olmasını sağlamada çok önemli bir etken olduğunu kabul ediyor. Çalışanları güçlü, daha güvenli PC’lerde donatmak şirket yöneticilerinin çalışanlarına güvenliklerini riske atmadan farklı iş ortamlarından veya iş/yaşam düzenlerinden faydalanma fırsatı sunma imkanı veriyor.
- Araştırmaya katılan BT konusunda karar verme yetkisi olanların yüzde 85’i şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin PC’lerin yenilenmesi ile çalışanların deneyimi ve verimliliği arasındaki ilişkiyi anladığını, ancak buna yönelik etkin bir adım atamadıklarını söylüyor. Araştırmaya katılan BT konusunda karar verme yetkisi olanların yalnızca yüzde 36’sı PC’lerin iki senede bir ya da daha sık yenilendiğini belirtti.
- PC’lerin iyileştirilmesine odaklanarak (özellikle de yeni bir uzaktan iş gücünü desteklerken) işletmeler yalnızca çalışan verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışanların işe katılımlarını da önemli düzeyde artırabileceklerini farkediyor. Bu da daha çok sayıda işletmenin daha yüksek performanslı ve daha güvenli PC’ler içeren bulut tabanlı cihaz yönetimine yatırım yapmasına sebep oluyor.
- Bu bağlamda, BT konusunda karar verme yetkisi olanların yüzde 56’sı bulut tabanlı cihaz yönetimine yatırım yaparken, yüzde 55’i daha güvenli cihazları öncelikli kılıyor. Yüzde 48 ise daha yüksek performanslı ve daha hızlı yongalara yatırım yapıyor.
- Intel’in İşletmelere Yönelik Platformlar Bölümü Stratejik Planlama ve Mimarlık Direktörü Michael Nordquist araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “PC modernizasyonu yalnızca çalışanların verimliliğini artırmak için değil aynı zamanda çalışanların işte daha katılımcı olmasının sağlanması için de çok önemli. Bilindiği üzere, bu vektörler sunabileceğiniz güvenliğin seviyesi ile çelişebiliyordu. Bu özellikle çalışanların nerede çalıştıkları, ağa nasıl bağlandıkları ve bulut ortamında yer alan uygulamalara ve verilere nasıl güvenebilecekleri konusunda daha fazla esneklik aradıkları günümüzde daha da doğru. Intel performans ya da güvenlikten ödün vermeden, her çalışanın işe en büyük katkıyı yapabilmesini mümkün kılan platformu yaratıyor.” dedi.
- Konu odaklanmak ve iş halletmek olduğunda çalışanlar için PC’ler hala en çok tercih edilen cihaz. Forrester’ın gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları BT departmanlarının yalnızca COVID-19 krizini sorunsuz atlatmalarına yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda gelecekte gittikçe daha da yaygınlaşacak olan uzaktan çalışan işgücü için de doğru adımları atmasını destekleyecek.
Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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