Kişiler arası masrafları tek platformda bölüştüren uygulama

Mobil uygulamalar hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Google Play Store'dan ve App Store'dan ücretsiz indirilebilen Kassa ise kullanıcıların cebine odaklanan bir uygulama. Bu platform ile farklı gruplar oluşturarak arkadaşlarınızla beraber yaptığınız tüm ortak harcamalarınızı ve borçlarınızı takip edebiliyorsunuz. Diğer bir deyişle siz bu sohbet grubunda arkadaşlarınızla aktivitenizi planlarken bir yandan da aynı grup içerisine yaptığınız harcamaları girebiliyorsunuz.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın ilk dönem mezunlarından olan uygulama ile örneğin yapılan bu ortak harcamaları siz bölmek zorunda kalmıyorsunuz; sizin yerinize uygulama bölüyor, kime ne kadar borcunuz olduğunu anında söylüyor.

QNB Finansbank iş birliği ile eklenen mobil cüzdan fonksiyonuyla artık Kassa kullanıcıları, paylaştıkları harcamaların ödemelerini de kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmaksızın Kassa uygulaması içinden açılan QNB Finansbank cüzdan fonksiyonuyla cüzdan sahibi Kassa kullanıcıları, cüzdanlarına para yükleme, cüzdandaki parayı banka hesabına yatırma, ATM'den para çekme ve kendi aralarında ücretsiz para transferi de yapabiliyor.

Banka müşterisi olma zorunluluğu olmaksızın, dijital ortamda kolayca açılan mobil cüzdan sayesinde kullanıcılar, bir yandan Kassa içinde ücretsiz olarak para transferi yapabilme kolaylığına erişirken, bir yandan da temel finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir mobil cüzdan da ediniyor.

"Kassa'ya geçen yıl 200 bin dolar yatırım yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, QNB Finansbank'ın girişimleri desteklemek üzere oluşturduğu QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ilk dönem mezunlarından Kassa ile yaptıkları bu iş birliğiyle ilgili konuştu.

Düner, birçok hızlandırma programından farklı olarak, QNB Finansbank ve girişimler arasında kuvvetli bağ kurmayı çok önemsediklerini belirtti.

Kassa'ya geçen yıl 200 bin dolar yatırım yapıldığını bildiren Düner, uygulama hakkında şunları kaydetti:

"Hepimiz hayatımızın farklı zamanlarında grup halinde yapılan harcamaları takip etmek için türlü sıkıntılar yaşamış, sonunda 'kimin kime ne borcu kaldı' diye kafa patlatmışızdır. Grup halinde gidilen tatiller, ev arkadaşlarının, yurtta oda arkadaşlarının, yeni ev kuranların yaptıkları harcamalar veya topluca yapılan hediye organizasyonları ve yemekler bu duruma güzel örnekler... Kassa, işte tam da bu noktada imdadımıza koşan pratik bir uygulama. Arkadaşlarla tüm konuşmaların yapılmasını sağlayan bir chat ortamı üzerinden kişiler birbirine para transferi, borçlarının ve gelir/giderlerinin takibini yapabiliyor. Burada bizim için özellikle kıymetli olan, QNB Finansbank olarak cüzdan fonksiyonumuzu bir fintech girişimi ile beraber hayata geçirmemiz oldu. Diğer yandan şu anda ilk olarak Kassa içinde kullanıcılara sunduğumuz bu özellik kullanımı gittikçe yaygınlaşan mobil cüzdan uygulamalarının bankamızdaki ilk örneği oldu."

Kassa Kurucusu Irmak Günayer de "Kassa olarak, uzunca bir süredir insanların çok temel bir problemi olan ortak yapılan harcamaları bölüştürme işini çözmeye aday olarak hizmetimize devam ediyoruz. Yapılan bu ortak harcamaların takibini, bireysel bütçe takibi özelliklerimizle birleştirince bunu tam kapasiteli bir bütçe uygulaması olarak kullanıcının beğenisine sunma şansımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Günayer, uygulamaya ilişkin, "Hizmet çok ilgi görmüş olsa dahi, içerisine para transferi imkanını koyamayınca ister istemez bir ayağı eksik kalıyordu. Bu ortaklıkla beraber hedefimiz, kullanıcılara, eşiyle-dostuyla konuşarak hesap tutabileceği ve istediği zaman da 7/24 ve ücretsiz bir şekilde para transfer edebileceği sosyal bir platform sunabilmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.