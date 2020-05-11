Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi Finali nefesleri kesti. Kıran kırana bir rekabete sahne olan heyecanlı lig dönemi sonrası finale kalmayı başaran 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats’in karşı karşıya geldiği Kış Mevsimi Finali’nde vadiden zaferle ayrılan taraf 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Final mücadelesinde ilk maçla başlayan Fenerbahçe üstünlüğü seri boyunca devam etti ve kupaya uzanan takım 3-0’lık skorla sarı lacivertliler oldu.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni finale yakışır bir mücadele ile geride bıraktıklarının altını çizdiği konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle zorlu bir sezonun ardından finale kadar gelmeyi başaran iki takımımızı da yürekten tebrik ediyorum. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini bugün hep birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Sezon boyunca heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir lige tanıklık etmiştik. Finalde ise takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi Finali yaşattılar. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan 1907 Fenerbahçe’yi kutluyorum. Ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu çoşku dolu mücadelenin, yaşadığımız şu zor günlerde espor severlere bir nebze olsun heyecan ve keyif verdiğini umut ediyorum.” dedi.

Kış Mevsimi Finali’ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 3 yıldır destek veriyoruz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla 14 milyon kişiye ulaştık. Espor alanında 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Salgın nedeniyle bu yıl ilk kez Kış Mevsimi Finali sadece online olarak oynandı ve yayınlandı. Final, ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Bu online deneyimin Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına ve lige yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. ‘En Değerli Oyuncu’ ödülüne hak kazanan Blue’yu da ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz.”