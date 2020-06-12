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Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Kingston'dan 2TB kapasiteli KC2500 NVMe PCIe SSD

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Kingston'dan 2TB kapasiteli KC2500 NVMe PCIe SSD
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Kingston, 2TB kapasiteli KC2500 M.2 NVMe PCIe SSD modelini duyurdu. Daha yüksek kapasiteli yeni model ile Kingston, müşterilerin artan depolama alanı ihtiyaçları için esneklik sunarak iş akışlarını da iyileştirmeyi hedefliyor.

En yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcüsü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND’dan yararlanan KC2500, 3.500 MB/s’ye ulaşan okuma ve 2.900 MB/s’ye ulaşan yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. Kendisini şifreleyebilme özelliğine sahip olan bu SSD, 256-bit AES-XTS donanım tabanlı şifreleme ile uçtan uca veri koruması sunuyor.

TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec, McAfee ve WinMagic gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkan veriyor. KC2500’de ayrıca, BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor. 

KC2500; 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle geliyor.  

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