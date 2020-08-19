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Teknoloji
Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Kingston, yeni flash belleği Data Traveler 70’i duyurdu

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Kingston, yeni flash belleği Data Traveler 70’i duyurdu
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Kingston; dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar gibi USB-C cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilecek flash belleği Data Traveler 70’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip olan ve taşınabilir yapıdaki ürün, hafif bir tasarım kullanıyor. DT70, 128GB'a varan kapasiteleri ile günlük kullanım için veri saklama alanını genişletiyor.

USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip olarak geliştirilen DT70; USB 2.0’a göre 10 kat daha yüksek aktarım hızları sağlıyor. Kompakt ve yalın yapısıyla günlük kullanım için ideal olan bu flash bellek veri saklama alanı sunuyor.

DT70’in teknik özellikleri;

Kapasiteler: 32GB, 64GB, 128GB

Boyutlar: 59,00mm x 18,50mm x 9,00mm

Ağırlık: 7g

Çalışma sıcaklığı: 0°C~60°C

Saklama sıcaklığı: -20°C~85°C

Uyumlu olduğu cihazlar : Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS

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