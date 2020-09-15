Kingston, DataTraveler 2000 satışa çıktı: İşte özellikleri

Üzerinde kullanıcıların sürücüyü kelime veya sayı kombinasyonuyla kilitlemesini sağlayan bir alfanümerik klavye bulunan DataTraveler 2000, PIN’lerle ek koruma katmanı sunuyor. Sürücü cihazdan çıkarılmadan önce düzgün bir şekilde kapatılmadığında otomatik kilitleme özelliği devreye giriyor. Bu özellik de cihazın güvenlik düzeyini artırıyor.

FIPS 140-2 Level 3 sertifikasına sahip olan DataTraveler 2000, donanım tabanlı 256-bit AES şifreleme kullanıyor. Şifreleme tamamen sürücü üzerinde yapılıyor ve PIN hakkında sistemde iz bırakılmıyor.



İşletim sisteminden bağımsız çalışan sürücü birden fazla cihaz ve işletim sisteminin olduğu ortamlarda kullanılabiliyor.



