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Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri neler? Kingdom için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Kingdom Come Deliverance Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri neler Kingdom için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Kingdom Come Deliverance; bir simülasyon oyunudur. Her oyunda olduğu gibi bu oyununda bilgisayarda oynanabilmesi için sistem gereksinimlerine bakılması gerekmektedir. Kingdom Come Deliverance sistem gereksinimleri 64-bit işlemcinin bulunması gerekmektedir. En a 8 GB ram ve depolama olarak 70 GB kullanılabilir bir alanın olması gerekmektedir. Kingdom Come Deliverance Warhorse Studio tarafından geliştirilmiştir. Peki ya bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızın nasıl bir sistem gereksinimi olması gerekmektedir detayları ile derledik.

 

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Bilgisayarınızda bu oyunu rahat bir şekilde oynayabilmek için en azından istenilen minimum sistem gereksinimlerine bilgisayarınızın uyması gerekmektedir.

Kingdom Come Deliverance Nedir?

Kingdom Come Deliverance; Warhose Studio tarafından geliştirilmiştir. Deep Silver tarafından 2018 yılında piyasaya sürülmüştür. Birinci şahıs şeklinde oynanan bir simülasyon oyunudur. Oyun Orta Çay aksiyon, rol yapma oyunu şeklinde de geçmektedir.

Kingdom Come Deliverance, 1403 yılında geçmektedir. Oyun IV. Wenceslas’ın Sigismund tarafından kaçırıldığı dönemde geçmektedir. Hikaye Sigismund’un paralı ordusunun madenleri yağmalaması ile başlamaktadır. Bu hikayede halkın çoğu ölür. Henry ailesini kurtarmak için elinden geleni yapmak için geri gelir. Annesi ve babası gözünün önünde ölür.

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Bohemya Krallağı’nda geçen oyun da dövüş mekaniği vardır. Henry isimli bir köylünün başından geçenleri konu alan bir oyundur. Görevler üzerine oynanan bir oyundur. Oyundaki bu görevler hikaye üzerine kuruludur.

Kingdom Come Deliverance Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir.

İşletim sistemi: =S 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz veya AMD CPU Phenom ll X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660 veya AMD GPU Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: Integrated

Kingdom Come Deliverance Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir.

İşletim sistemi: OS 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 Ghz veya AMD CPU AMD FX-8350 4 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1060 veya AMD GPU Radeon RX 580

directX: Sürüm 11

Ses kartı: Creative SOUND BLASTES Zx

 

 

 

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#Kingdom Come Deliverance Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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