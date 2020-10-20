Kindred Counter (Ct) - Kindred Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Kindred karakterine karşı oynayacağınız zaman karşısına çıkaracağınız karakterin güçlü olması kazanma şansınızı daha çok artıracaktır. Bu sebeple seçeceğiniz şampiyonu çok iyi bir şekilde belirlemeniz gerekmektedir.

Kindred Counter

Kindred kendi içinde ayrışan ancak hiç bir zaman ayrılmayan bir canavardır. Adeta ölümün ikiz özlerini dış dünyaya yansıtır. Kuzu tarafının yayı insanları bu dünyadan hızlı bir şekilde azat eder. Kurt tarafı ise kaderinden kaçan kişileri çok büyük bir azap ile öldürür. Kindred'ın doğası Runeterra'nın farklı bölgelerinde farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki ölümlülerin er ya da geç kendi kaderleri ile yüzleşmeleri gerekir.

Kindred Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Swain

Lee Sin

Jax

Diana

Vayne

Gragas

Kindred Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Kayn

Lux

Cho Gath

Zac

Irelia

Zyra

Kindred Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Avcının Damgası: Kindred bu yeteneği ile hedeflerini avlayabilmek adına onları damgalar. Bu av gerçekleştiği zaman ise Kindred'ın normal yeteneklerinin tamamı kalıcı bir şekilde daha da güçlü olur. Kindred'ın başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği 4 tane av bu karakterin saldırı menzilinin de genişlemesini sağlar.

Okların Dansı: Bu yetenek ile Kindred belli bir yöne doğru atılım gerçekleştirir. Sonrasında ise yakınında bulunan hedeflere 3 adet ok fırlatır.

Kurdun Hiddeti: Kindred'ın kurt tarafı bu yetenek ile bir hiddete kapılacaktır. Bu şekilde çevresindeki rakiplere saldırmaya başlar. Kuzu tarafı ise kurt ile hareket eder ancak pasif saldırma gerçekleştirip yük biriktirmesi yapar. Kuzunun biriktirmiş olduğu yükler dolduğu zaman Kuzu saldırı gerçekleştirdiğinde canı dolar.

Karabasan: Kuzu oldukça dikkatli bir atış yapar ve böylece düşmanını yavaşlatır. Kuzu bu şekilde iki kere daha düşmanına başarılı bir saldırı yaparsa üçüncü saldırıda kurt tarafı düşmanın üstüne çullanır. Bununla beraber hedefi oldukça hırpalar ve zarar görmesine neden olur.

Kuzunun Şefkati: Kindred'ın Kuzu tarafı bu yetenek ile belli bir alanda bulunan canlıların ölümlerini geciktirebilir. Bu etki geçmeden bu canlıların ölmesi gerçekleşmez.