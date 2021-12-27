Kimlik avı sayfalarının üçte biri bir gün içinde devre dışı kalıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
Kâbus devam ediyor Vali açıkladı: 5 kişi hayatını kaybettiKâbus devam ediyor! Vali açıkladı: 5 kişi hayatını kaybetti#Çorum
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Tabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artışTabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artış!#Koronavirüs
BDDKdan suç duyurusu İsimleri tek tek paylaştıBDDK'dan suç duyurusu! İsimleri tek tek paylaştı#BDDK
81 ile genelge gönderildi Bakanlıktan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem81 ile genelge gönderildi! Bakanlık'tan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Canlı | Konyada çok net pozisyon Maçta skor...Canlı | Konya'da çok net pozisyon! Maçta skor...#Süper Lig
Bakan Nebati başkanlık edecek Ekonomide kritik toplantı yarın yapılacakBakan Nebati başkanlık edecek! Ekonomide kritik toplantı yarın yapılacak#Nureddin Nebati
Galatasaray, Mostafa Mohamedin bonservisini aldığını KAPa bildirdiGalatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi!#Galatasaray
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... "Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?"#İçişleri Bakanı
Milli yüzücü Emre Sakçıdan dünya rekoruMilli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru!#Emre Sakçı
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
HABERLERTeknoloji Haberleri

Kimlik avı sayfalarının üçte biri bir gün içinde devre dışı kalıyor

#Kaspersky#Hacker#Güvenlik
Kimlik avı sayfalarının üçte biri bir gün içinde devre dışı kalıyor

Kimlik avı sayfalarının yaşam döngüsünü analiz eden Kaspersky araştırmacıları, kimlik avı sayfalarının üçte birinin bir gün içinde devre dışı kaldığını ve sayfa ömrünün ilk saatlerinin kullanıcılar açısından en tehlikeli zaman dilimi olduğunu keşfetti. Bu, söz konusu site kimlik avına karşı koruma sistemleri tarafından tespit edilip veritabanlarına girilmeden önce saldırıların gerçekleştiği ana karşılık geliyor.

Haberin Devamı

Bu çalışmada araştırmacılar 19 Temmuz- 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5.307 kimlik avı sayfası örneğini analiz etti. Bağlantıların önemli bir kısmı (1.784) izlemenin ilk gününden sonra aktif olmayı bırakırken çoğu sayfa ilk saatlerde yok oldu. Sonuçta izlemenin başlangıcından 13 saat sonra sayfaların dörtte biri etkinliğini yitirdi ve yarısı 94 saatten fazla dayanamadı.

Kimlik avı sayfasının ömrü, site yöneticileri tarafından görünür hale geldiği ve onlar tarafından kaldırıldığı ana bağlı. Kimlik avcıları satın alınan etki alanında kendi sunucularını konuşlandırmış olsa ve sahtekarlık faaliyetinden şüphelenilse bile, barındırma şirketleri kimlik avcılarını bu alandaki verileri barındırma hakkından mahrum edebilir.

Bu amaçla açılan her yeni site, ömrünün her saatinde daha fazla kimlik avı önleme veritabanında belirir. Bu da daha az potansiyel kurbanın siteyi ziyaret edeceği anlamına gelir. Bu tür sayfaların yaşam döngüsü çok kısa olduğu için kimlik avcıları, siteleri hala aktifken ilk saatlerde potansiyel kurbanlara mümkün olan en geniş erişimi sağlamak için ilk oluşturuldukları anda kimlik avı sayfalarına bağlantılar dağıtmaya odaklanırlar.

Saldırganlar çok daha sık biçimde mevcut bir sayfayı değiştirmek yerine yeni bir sayfa oluşturmayı seçer. Ayrıca kimlik avcıları nadiren engellenmemek için sayfayı değiştirebilir. Örneğin kimlik avcıları bir markayı yem olarak kullanırsa, onu başka bir markayla değiştirebilirler. Ancak çoğu sayfa, kimlik avcılarının etkinlik biçimini değiştirmeye karar vermesiyle engellenir. Bunun yanında başka bir yöntem de kullanıcı tarafından görülmeyen, ancak kimlik avı önleme motorlarının belirsiz bir süre boyunca bunları engellemesini önleyen rastgele hazırlanmış kod öğeleri oluşturmaktır. Neyse ki Kaspersky kimlik avı önleme motoru bu hileleri ustaca atlatabilme yeteneğine sahip.

Haberin Devamı

İçeriği engellenmemesi için değiştirilen sayfaların büyük çoğunluğu, popüler çevrimiçi oyunun en bilinen etkinliklerinden biri olan PUBG çekilişini taklit ediyor. Saldırganlar, yeni sezonla oyundaki geçici bir olayı eşleştirmek veya kimlik avı sayfasının orijinaline olabildiğince yakın olmasını sağlamak için sayfanın içeriğini zamanla değiştiriyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Egor Bubnov, şunları söylüyor: "Bu tür araştırmalar yalnızca veritabanlarımızı güncellemek adına yararlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda olay yanıtını iyileştirmek için de kullanılabiliyor. Örneğin bir kuruluş sahte bağlantılarla spam saldırısı geçiriyorsa, kimlik avcılarının etkinliği için en faydalı zaman olması nedeniyle ilk saatlerde bunu püskürtmek önemli. Buna karşılık kullanıcıların bir bağlantı aldıklarında ve sitenin meşruluğu konusunda şüpheleri olduğunda birkaç saat beklemelerini tavsiye ettiğimizi hatırlatırız. Bu süre zarfında yalnızca kimlik avı önleme veritabanlarına eklenme olasılığı artmakla kalmayacak, kimlik avı sayfasının kendisi de etkinliğini durdurabilecektir. Yalnızca kimlik avını yakalamakla kalmayıp aynı zamanda saldırıları başarıyla savuşturmak üzere yaptığımız araştırmalar sayesinde kullanıcılarımız iyi korunduklarından emin olabilirler.”

Haberin Devamı

Kimlik avı sayfalarının yaşam döngüsü hakkında tam raporu Securelist'te bulabilirsiniz.

Kimlik avının kurbanı olmaktan kaçınmak için Kaspersky, kullanıcılara şunları öneriyor:

· Halka açık Wi-Fi ağları aracılığıyla çevrimiçi bankacılık ve benzeri hizmetlere giriş yapmaktan kaçının. Bunun için güvenli bir ağ kullanmak daha iyidir. Açık ağlar, diğer şeylerin yanı sıra bağlantı üzerinden web sitesi adreslerini taklit eden ve böylece sizi sahte bir sayfaya yönlendiren suçlular tarafından oluşturulabilir.

Haberin Devamı

· Bazen e-postalar ve web siteleri tıpkı gerçekler gibi görünür. Bu suçluların ödevlerini ne kadar iyi yaptıklarına bağlı. Ancak köprüler büyük olasılıkla yazım hatalarıyla veya sizi farklı bir yere yönlendirebilirler.

· Güvenli bir bağlantı üzerinden yalnızca kullanıcı adı ve parola girmek güvenli olsa da dolandırıcılar da SSL sertifikası yayınlayabildiğinden HTTPS öneki bile her zaman siteye yapılan bağlantının güvenli olduğunun göstergesi değildir.

· Güvenilir bir güvenlik çözümü kurun ve tavsiyelerine uyun. Güvenlik çözümleri, sorunların çoğunu otomatik olarak çözecek ve gerekirse sizi uyaracaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaspersky#Hacker#Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar