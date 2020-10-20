Khazix Counter (Ct) - Khazix Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Khazix karakterinin karşısına çıkaracağınız şampiyonun Khazix'e karşı güçlü olması oyunu kazanmanız açısından oldukça önemli bir etmendir. Bu sebeple Khazix özelliklerini iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir.

Khazix Counter

Khazix hiçlikten gelen bir yaratıktır. Bu yaratık sürekli evrim geçirmekte ve değişime uğramaktadır. Khazix resmen hayatta kalmak ve rakiplerini vahşi bir şekilde öldürmek için dünyaya gelmiştir. Khazix düşmanlarını öldürmekte başarısız olduğu zamanlar daha vahşi bir plan geliştirmektedir. Khazix ilk zamanlar düşünemez yalnızca katlederdi. Ancak evrimleşmesi ile beraber düşünme yetisi de kazanmıştır. Bu yaratık avlarını önceden belirleyip onları katletmek için planlar yapmaktadır.

Khazix Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Tryndamere

l Lee Sin

l Rengar

l Pantheon

l Yorick

l Jayce

Khazix Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Akali

l Kassadin

l Singed

l Ashe

l Fizz

l Yasuo

Khazix Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Görünmez Tehdit: Khazix bu yeteneğinde karşı takımdan ayrı düşen düşmanları işaretler. Sonrasında ise bu işaretlediği düşmanlara karşı yeteneklerini açığa çıkarır. Khazix bu yeteneklerini gerçekleştirirken düşmanları tarafından görülmez. Bu nedenle de görünmez bir tehdit oluşturur. Düşman şampiyona yapmış olduğu ilk normal saldırıda düşmanına hasar verir ve yavaşlamasına neden olur.

Korkularında Beslen: Bu yeteneği ile düşmanına fiziksel olarak hasar vermektedir. Takımından ayrı düşen rakipler üzerinde bu yeteneğin etkisi daha fazladır.

Hiçlik Dikenleri: Khazix'in attığı dikenler patlar ve menzilindeki düşmanların fiziksel zarar görmelerine sebep olur. Eğer Khazix bu patlama bölgesinde bulunuyorsa bir miktar iyileşme gösterecektir. Eğer Diken Dizisi geliştirme seçilirse o zaman hiçlik dikenleri üçerli şekilde atılır. Bu dikenler düşmana isabet ettiğinde yavaşlamalarına neden olur.

Çullan: Khazix zıplar ve bir alan düşer. Buraya düştüğü zaman alan içinde bulunan düşmanlarının hasar görmesini sağlar. Eğer Kanat Geliştirme seçilirse o zaman Khanix'in zarar verdiği bölge 200 birim artacaktır.

Hiçlik Saldırısı: Yetenek seviyeleri Khazix'in diğer yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktadır.