Kesintisiz müzik deneyimi için kullanabileceğiniz 7 uygulama

Spotify

Binlerce müziği dinleyebileceğiniz müzik uygulamaları arasında en bilinenlerden biridir. Telefonunuza veya bilgisayarınıza indirerek ücretsiz de kullanabileceğiniz gibi belirli bir ücret karşılığında müzik zevkinizi ikiye katlayabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz üyeliğinizi okul kimlik kartınız ile yapmanız halinde çok daha uyguna gelecektir. Uygulama sizin sevdiğiniz şarkılara göre listeler oluştururken güncel listeleri de sizinle paylaşıyor. Farklı müzik listelerini keşfedebilmenize de imkan sağlıyor.

Fizy

Türkiye merkezli bir müzik uygulaması olan Fizy, hayatımıza 2008 yılında hızlı bir giriş yaptı. Uygulamayı ücretsiz yararlanabileceğiniz gibi tam performans kullanmak ve kişiselleştirebilmek adına belirli bir ücret ödeyebilirsiniz. İstediğiniz sanatçıları veya şarkıyı aratıp müzik zevkinizi sınırsız yaşayabilirsiniz. Uygulamayı App Store ve Google Play üzerinden telefonunuza yükleyebilir veya internet sayfası üzerinden kullanabilirsiniz.

Soundcloud

Müzik uygulamaları arasında en iyiler arasında sayabileceklerimizden biri de Soundcloud. Programda müzikleri doyasıya dinleyebildiğiniz gibi indirme imkanı da sunuyor. Ücretsiz kullanımı Soundcloud’u diğer platformlar arasında öne çıkaracak en belirgin özelliği. Uygulama aynı zamanda premium üyelik satın alabilme imkanı da sunuyor. Bu uygulamada parçaları sanatçılar kendileri yüklüyor.

Yotube music

Google’ın müzik uygulaması olan Youtube müzik, Youtube’de bulabileceğiniz her şeyi size sunuyor. Ücretsiz sürümde müzik dinleyebilmek imkanı sunuyor ancak arka planda dinleyemiyorsunuz. Ödeyeceğiniz ücret karşılığında müziğinizi arka planda da dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda çoğu müzik programında şikayetçi olduğumuz reklamlar da bu ücret karşılığında kaldırılıyor. Müzik zevkinizi araya reklam girmeden kesintisiz yaşama imkanı veriyor.

Apple music

Sevdiğiniz müzikleri dinlemeniz için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri olan Apple music, belirli bir ücret karşılığında size bu imkanı sunuyor. Uygulama size binlerce şarkı sunarken aynı zamanda sözlerini de ekranda takip edebilmenizi sağlıyor. Bununla birlikte sanatçıların yayın yaptığı radyo istasyonlarını da rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıları internetsiz de dinleyebilmek için indirebilirsiniz.

Deezer

Milyonlarca şarkının bulunduğu Deezer, zevkinize ve modunuza uygun şarkıları bulabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri. Ücretsiz sürümü olduğu gibi reklamlardan kaçınabileceğiniz ücretli sürümü de mevcut. Uygulamanın en iyi yanlarından biri de arka planda çalışabilir olmasıdır. Siz telefonda işlerinizi hallederken müziğiniz de arkadan size eşlik ediyor. Uygulamayı hem telefon hem de bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Audiomack

Audiomack içerisinde bulunan bütün müzikleri ücretsiz dinleme imkanı sunan keyifli bir müzik uygulaması. Üstelik reklamsız kullanmak için premium üyelik de yapabilirsiniz. Uygulama Türkçe değil, fakat dilediğiniz Türkçe şarkılara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.