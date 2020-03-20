Kesintisiz internet için doğru çözümü kullanmak önemli

Uzmanlar virüsün hızlı bulaşıcılığı nedeniyle toplu alanlardan uzak durulması konusunda her gün halkı bilinçlendirmeye yönelik bildirimlerde bulunuyor. İnsanlar arası temasın en aza indirilmesi için çeşitli öneriler sunuluyor ve çözümler üretiliyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı halkın evde kalma gereksinimi ile kaliteli bir internet erişimi gerekirken, iş hayatı da büyük ölçüde etkileniyor. Çalışma süreleri azaltılan AVM’ler, kapanan çeşitli toplu alanlar olmasının yanı sıra pek çok sektör kesintisiz toplumun günlük ihtiyaçlarını sağlamak için aynı hızla çalışmalarına devam ediyor. Salgının yayılmasını engellemek ve sağlığı korumak adına çözüm arayışındaki kurumlar; evden çalışma, toplantıları fiziksel yerine online yapmak gibi yöntemlere yönleniyor.

Sağlık uzmanlarının evden sadece acil ihtiyaçlar için çıkılmasını önerdikleri bugünlerde, iş ve özel hayatta görüntülü görüşmeler de giderek artıyor. Bu durum da kesintisiz internet bağlantısına duyulan ihtiyacı en üst düzeye çıkarıyor.

Uzaktan eğitim için de kesintisiz, güvenli ve hızlı internet önemli

Koronavirüs (Covid-19) hakkında alınan tedbirler gereği okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitimin yapılmaya başlanması ile evdeki internet bağlantısı daha da önemli hale geliyor. Aynı evde farklı odalardan online eğitim ve uzaktan çalışma ile online toplantıların aynı anda gerçekleşebilmesi için iyi bir wi-fi bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Gelinen noktada internet üzerinden haberleşmede zengin ve güvenli iletişime yönelik talep önemli ölçüde arttı.Keenetic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vefa Tarhan, “Günümüzde yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle internet kullanımı genel olarak ülkemizde yüzde otuzun üzerinde arttı. Keenetic ürünlerimizle evlerde oldukça nitelikli internet erişimi olanağı sağlarken uzaktan eğitim ve iş ihtiyaçlarında, güvenli ve kesintisiz iletişim için de büyük değer sunmaktayız. Çeşitli kurumlar homeoffice; uzaktan çalışma yöntemini uygulamaya aldı. Bu uygulamayla hızlı ve güvenli internet erişimine ihtiyaç önemli ölçüde arttı. Ofis ortamında olmadan uzaktan çalışanlar, çok çeşitli ve pratik Keenetic VPN seçenekleriyle ofislerine bağlanabilir. Ofis ortamında yapılabilen tüm uygulamaları, Keenetic çözümleriyle uzaktan güvenli olarak çalıştırmak mümkün. Keenetic’in gerek yazılımı gerekse bulut temelli DNS yapısıyla modem arkasındaki tüm cihazlara erişimler kullanıcı bazlı tanımlanabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde ofise eklenen veya yeni konacak Keenetic modem ya da routerlar ile bulut temelli bir sanal domain oluşturulup, dışarıdaki izin verilen tüm mobil akıllı telefon veya diz üstü bilgisayarlardan, diğer ofislerden PPTP,t Open VPN, IP Sec L2TP, SSTP VPN ile güvenle erişilebilir” dedi.