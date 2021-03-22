Kesintiler önceden tahmin edilebiliyor, arızalara otomatik olarak müdahale yapılabiliyor

Turkcell’in şebekesinin ve servislerinin yönetildiği Servis Operasyonları Merkezi’nde kullanılan yeni nesil dijital teknolojiler ve yerli çözümler sayesinde şebeke performansı üst seviyede tutuluyor. Mobil ve sabit erişim şebekesinin sağlıklı işlemesi için kullanılan 200 bini aşkın şebeke ekipmanından sağlanan alarmlar ve performans verileri akıllı makineler (robotlar) vasıtası ile analiz ediliyor. Bu sayede çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olası sorunlara otomatik olarak uzaktan müdahale edilebiliyor. Ayrıca çözüm sağlanamayan arızalar ise saha ekiplerine otomatik olarak yönlendiriliyor.

Operasyonel süreçler akıllı robotlarla yürütülüyor

Söz konusu operasyon süreçleri yıllar içerisinde şebekede gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde yaklaşık yüzde 95 oranında dijitalleştirilerek akıllı robotlarla yapılmaya başlandı. Sahada çalışan şirket personelleri ise kendilerine özel olarak tasarlanmış olan Akıllı Asistan uygulaması ile ihtiyaç duydukları tüm bilgilere kolayca ulaşıp arızalara hızlıca çözüm bulabiliyor.



Şirket mühendisleri tarafından bu amaçla geliştirilen yapay zekâ teknolojisi hava koşullarından ya da cihaz arızalarından dolayı meydana gelebilecek servis kesintilerini önceden tahmin ederek kesinti yaşanmadan müdahale edilebilmesini sağlıyor. Bununla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından Çağrı Merkezi’ne gelen aramalar da anlık olarak takip ediliyor ve belirli bir lokasyonda çağrı yoğunluğu artışı yaşanırsa otomatik arıza analizi yapılarak ilgili mühendisleri sistem tarafından robot aramalarla bilgilendiriliyor.