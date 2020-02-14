Keşifler, iddialar ve gizem... Sizce hangisi daha ilginç?

Güneş'in kutup bölgelerini gözlemleyecek keşif uydusu fırlatıldı



Sabah saatlerinde Atlas 5 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan uydu, Güneş yörüngesinde gözlemler yapan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu'na katılacak. Uydu, yörüngede izleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak. Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun, 2021 sonunda bilim operasyonlarına başlaması, 2022'de ise Güneş'e ilk yakın geçişini yapması planlanıyor.

Bilinenden farklı bir gene sahip virüs keşfedildi



Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti. "Gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığı bildirildi.

Şaşırtıcı iddia: Jüpiter'in uydusu Europa'da ahtapota benzeyen canlılar olabilir



Bir bilim insanı, ahpotu andıran canlıların, Jüpiter'i uydusu Europa'nın buz kaplı yüzeyinin altında yaşayabileceğini iddia etti. Ayrıca, bu dünya dışı yaratıkların Mars'ta da yaşadığından emin olduğunu belirtti.

Güney Amerika'da araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili bulundu



İlk olarak 13 milyon önce yaşamaya başladığı düşünülen 'stupendemys geographicus' türüne ait fosiller, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü ile Venezuela'nın Urumaco bölgesinde bulundu. Bu türe ait ilk fosiller 1970'li yıllarda bulunmuştu, ancak 4 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen hayvana dair çok sayıda mesele gizemini korumaya devam ediyor. Bir araba büyüklüğünde ve ağırlığında olduğu düşünülen bu türün Güney Amerika'da Amazon ve Orinoco nehirleri oluşmadan önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi



CNN'in haberine göre, Bukalemun Takımyıldızı yakınında bulunan çok küçük öte gezegene "2MASS 1155-7919 b" ismi verildi. Rochester Teknoloji Enstitüsünde görevli bilim insanlarının öte gezegeni, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusunun verilerini kullanarak keşfettiği belirtildi.