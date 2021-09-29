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Kernel32.dll hatası nedir, neden olur? Discord Kernel32.dll hatası çözümü

#Discord#Kernel32.Dll#Hata
Kernel32.dll hatası nedir, neden olur Discord Kernel32.dll hatası çözümü

Discord, günümüzde sıklıkla kullanılan uygulamalardan biridir. Bu uygulama yüklenirken bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Kernel32.Dll hatası da bunlardan bir tanesidir. Kernel32.Dll hatası nedir, neden olur? Discord Kernel32.Dll hatası çözümü nasıldır tüm detayları ile derledik.

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Kernel32.Dll hatası genellikle Windows 8 sürümlerinden daha düşük olan sürümlerde meydana gelmektedir. Bunun nedeni discord uygulamasının Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemlerine uyumlu olmasından kaynaklanmaktadır.

Kernel32.Dll Hatası Nedir?

Kernel32.Dll dosyasına erişilememesi durumunda bu hata meydana gelmektedir. 32 ya da 64 bit işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bu dosyanın bulunması gerekmektedir. Bir program yüklenirken bu dosya zarar görebilmektedir. Böyle bir durumda program açılmaya çalışılırken Kernel32.Dll hatası meydana gelmektedir.

Kernel32.Dll hatası alındığı zaman zarar gören dosyanın yenilenmesi gerekmektedir. Bu şekilde hatanın giderilmesi mümkün olmaktadır. Dosyanın tekrar yüklenmesinin ardından kolay bir işlem yapılması gerekir.

Kernel32.Dll Hatası Neden Olur?

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Kernel32.DLL hatası bu dosyanın zarar görmesi neticesinde meydana gelmektedir. Böyle bir durumda kişilerin zarar gören dosyayı yenilemesi ve bir takım işlem basamaklarını yerine getirmesi gerekir. Bu şekilde hata giderilmiş olmaktadır.

Discord Kernel32.Dll Hatası Çözümü Nasıldır?

Öncelikle Discord dosyasının bilgisayara indirilmesi gerekmektedir. Ardından dosyanın masa üstüne çıkarılması gerekir. Bu klasör içerisinde update isimli bir dosya bulunur. Bu dosya çalıştırılıp güncelleme işleminin yapılması gerekir.

Güncelleme işleminin ardından klasörde yer alan son sürüm dosya bilgisayara eklenir. Bu durumun ardından bir alt sürüm dosya silinebilir. App klasörü içindeki discord uygulaması kolay bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu işlemlerden sonra uygulamayı masa üstüne kısa yol olarak eklerseniz ulaşmanız çok daha kolay olacaktır.

Kernel32.Dll hatası alan kişiler bu dosyayı internet üzerinden manuel olarak indirebilir. İndirme işleminin ardından 32 bit işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda System32 klasörüne bu dosyanın eklenmesi gerekir. 64 bit işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda ise SysWOW64 klasörüne eklenerek sorunu çözmek mümkündür.

 

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