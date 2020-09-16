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Teknoloji
Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Kerbal Space Program: Enhanced Edition oyun konsollarına geldi

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Kerbal Space Program: Enhanced Edition oyun konsollarına geldi
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Kerbal Space Program oyununun yanında daha önceden PC için çıkmış iki genişleme paketi History and Parts Pack ve Breaking Ground'un da dahil olduğu Kerbal Space Program: Enhanced Edition, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınladı.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete, temel oyundaki tüm içeriği bir araya getiren en büyük Kerbal konsolu paketi. İçeriğinde ana oyunun yanında, tarihi olaylardan esinlenmiş ek görevler, fırlatma alanları ve kıyafetler sunan History and Parts Pack ile yeni robotik parçalarla, bilimsel veri toplamanıza yarayacak genişletilmiş alet seçenekleri sunan Breaking Ground'u barındırıyor.

Dipnot: KSP konsol içeriği PC versiyonundan farklılık gösterebilir. Örneğin ESA güncellemesi henüz konsol versiyonuna gelmedi.

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