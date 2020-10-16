Kennen Counter (Ct) - Kennen Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Kennen Kinkou'nun tek yordle üyesi olmaktadır. Ayrıca Lonia'da dengenin yıldırım hızında olan uygulayıcısıdır. Küçük ve türlü bir yapıya sahip olan Kennen'ın pek çok rakibi ve yetenekleri bulunmaktadır.

Kennen Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Kennen her türlü tehdit karşılamaya hazırdır. Kennen Usta Shen ile beraber ruh dünyasında bulunur ve burada düşmanlarına karşı saldırmak için yıkıcı bir elektrik enerjisi kullanmaktadır. Kennen'a karşı alınabilecek şampiyonlar ve hangi karakterlere karşı alınabileceği de araştırılan konular arasında yer alır. Kennen'a karşı olacak güçlü rakipler şunlardır:

- Janna

- Diana

- Ryze

- Yorick

- Swain

- LeBlanc

Kennen Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Kennan'a karşı savaşabilecek rakiplerden zayıf olanların listesi şu şekildedir:

- Riven

- Olaf

- Renekton

- Singed

- Trundle

- Darius

Kennen Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kennen kaynakları tüketme konusunda oldukça hassastır. Eğer çok fazla enerji harcadıysa onunla hasar takasında bulunulması gerekir. Yeteri kadar enerjisi olmayan Kennen cevap vermez. Q yeteneğini kullandığı zaman ise ona doğru bir hamle yapılabilir.

Kennen'ın özel yeteneği birden fazla ve aynı anda hedefi etkilediği sürece çok etkili olur. Bu sayede karşısındaki birçok şampiyona kitle kontrol etkisi uygulama şansını yakalar. Kennen'ın yeteneklerine baktığımızda ise şunları söyleyebiliriz:

- Kennen yetenekleri arasında 6 saniye boyunca hedefine bir Fırtına işareti eklemesi bulunur. Eğer 3 Fırtına işareti ulaşır ise yaklaşık 1.25 saniye sersemletir ve 25 enerji kazanır.

- Kennen'ın bir yere hızlı hareket eden yıldız atması durumunda hasara neden olur. Böylece çarptığı bir rakibe Fırtına işareti ekler.

- pasif bir şekilde de ekstra hasar verebilir. Birkaç saldırı ile hedefine Fırtına işareti ekleyebilir.

- Kennen Fırtına İşareti uygulamasına izin verir ve şimşek şekline dönüşebilir. Bu forma girmesi ile hareket hızı ve saldırı hızı hız kazanır.

- Düşmanlarına saldırır ve büyü hasarı veren bir fırtına çağırabilir.