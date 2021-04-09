Keepnet Labs, AR-GE yatırımları ile büyümeye devam ediyor

Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan büyüme planları neticesinde, ABD’de 550’den fazla müşteriye siber güvenlik hizmeti veriyor. Teknik anlamda, sahip oldukları teknoloji ile rakiplerinin en az iki yıl önlerinde olduklarını ifade eden Keepnet Labs CEO’su Ozan Uçar, yeni teknolojileri ve uyguladıkları MSSP iş modelinin başarılarında önemli rol oynadığını söyledi.

Uçar, ABD’de 2021'de hedeflerinin ötesinde bir başarı elde edeceklerini ve özellikle büyük kurumsal şirketlerle yaptıkları stratejik ortaklıklarla bu yıl müşteri sayılarını 3 bin 700’ün üstüne çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dünya genelinde 1.000.000’dan fazla kullanıcıya ulaştı

ABD, İngiltere, Türkiye ve AB’de 20’den fazla sektörde 1.000.000’dan fazla kullanıcıya hizmet veren Keepnet Labs, Türkiye'de pazar liderliğini de koruyor. Tamamı Türk AR-GE ekiplerinin ürünü olan siber güvenlik yazılımları geliştiren şirket, Türkiye’de özellikle bankacılık, enerji, havacılık ve sigorta sektörlerinde yürüttüğü faaliyetler ile sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor. Keepnet Labs, güvenlik alanında insan, süreç ve teknolojiyi kapsayan bütüncül çözümleriyle büyük ve küçük ölçekli binlerce şirketin iş ortağı olarak küresel pazarda büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Siber güvenlik saldırılarına karşı simülasyon araçlarıyla koruma sağlıyor

Siber güvenlik, 2021 yılının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. CyberSecurity Ventures verilerine göre, 2021 yılında siber saldırıların kurumlara ve hükümetlere vereceği zararın 6 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu meblağ, bir yılda tüm dünyada gerçekleşen doğal afetlerinin verdiği zararın toplamından daha büyük. Diğer yandan güvenlik açıklarından faydalanan siber suçlular, bu işi bir gelir kapısı gibi görüyor. Aynı rapora göre, saldırganların 2021 yılında tüm dünyadaki yasa dışı uyuşturucu trafiğinden fazla gelir elde etmesi de bekleniyor.

Keepnet’in saldırı simülasyonu araçları ise bu noktada hem büyük işletmelere hem de KOBİ’lere fayda sağlıyor. Saldırılardan etkilenmek istemeyen kurumlar, çalışanlarını bu araçlar ile siber güvenlik testinden geçirebiliyor ve siber tehditlere karşı önlem alabiliyor.

KOBİ’ler için tek seferlik ücretsiz kullanım imkanı

Sosyal medya, e-posta ve diğer siber saldırı teknikleri ve kanallarını kullanan bu araçlar, gerçek bir siber saldırıyı deneyimleme olanağı verirken, çalışanların da yaşanabilecekler ve riskler hakkında birinci elden bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Keepnet Labs’in Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'daki birçok şirket tarafından kullanılan sosyal mühendislik saldırı simülasyon araçları, 50 çalışana kadar büyüklükteki KOBİ'lere tek seferlik olmak üzere ücretsiz sunuluyor. Ayrıca şirket, bilgi güvenliği eğitim modülü ile 20'den fazla dilde kısa animasyonlar, oyunlar, interaktif içerikler ile çalışanların siber güvenlik eğitimine katkı sağlıyor.