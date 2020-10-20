Kayle Counter (Ct) - Kayle Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Demacia muhafızlarından birisi olan Kayle, aynı zamanda en sevilen destek şampiyonları arasında yer alan Morgana ile ikiz kardeştir. Kayle oynarken pasifine dikkat etmek ve koridor aşamasında oyunun başlarında dikkat ederek seviye atlamak gerekiyor.

Kayle Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Quinn

- Rengar

- Fiora

- Maokai

- Ryze

- Wukong

- Camille

- Cho’Gath

- Aatrox

- Pantheon

Kayle Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Dr. Mundo

- Illaoi

- Rumble

- Poppy

- Garen

- Volibear

- Ornn

- Mordekaiser

- Yone

- Olaf

Kayle Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kayle’ın en iyi olduğu yönlerden birisi rakibi yavaşlatma ve kendini hızlandırma yeteneklerinin olmasıdır. Bu sayede gelecek olan baskınlardan kolayca kaçabilirsiniz. Kayle şampiyonunun yetenekleri ise şöyledir:

- Pasif / İlahi Yükseliş: Kayle’ın seviyesi ve deneyim puanı arttıkça saldırıları güç alır. Güç alan saldırılar ile birlikte kanatları alevlenir ve saldırı hızı, saldırı menzili, ateş dalgası saldırıları kazanır.

- Q / Işığın Hükmü: Kayle bir semavi kılıç çağırır ve rakiplere hasar verir. Hasar alan rakiplerin dirençleri azalır ve yavaşlama etkileri ortaya çıkar.

- W / Semavi Lütuf: Kayle kendisine ve takım arkadaşlarını iyileştirir ve hareket hızlarını artırır.

- E / Yıldızateşi Kılıcı: Pasif: Kayle rakiplere ilave büyü hasarı verir. Aktif: Kayle’ın sonraki saldırısı, rakiplerin eksik canına bağlı olarak ilave büyü hasarı verir.

- R / Yüce Adalet: Kayle kendisi ya da takım arkadaşını hasar görmez hale getirir. Bu sırada belirli oranda büyü hasarı uygular.

Kayle Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Kayle’ın en kötü olduğu yanlardan birisi oyun başında oldukça güçsüz olmasıdır. Saldırı menzilinin kısa olması ile birlikte yeterli hasarı olmaması genel olarak oyun başlarında öldürülmesi ile cezalandırılır.

Kayle Counter Karşı Öneriler

Kayle’a karşı oynarken koridor aşamasında ona sürekli hasar vermeye çalışın. Oyunun ilk dakikalarında oldukça dayanıksız olan Kayle aynı zamanda hasarı olmaması ile birlikte kolayca öldürülebilir.