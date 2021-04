Kayıt Defteri temizleme işlemi nasıl yapılır? Bozuk Kayıt Defteri öğeleri temizleme (Windows 7,8 Ve 10)

Windows kayıt defteri aslen bir veritabanıdır. Bu veritabanında kullanıcı profilleri, bilgisayarınızda yaptığınız işlemler ve ayarlar bulunmaktadır.

Kayıt Defteri Temizleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kayıt defterini temizlemek hem bilgisayarınızı hızlandırır, hem de başka tip sorunların ortaya çıkmasını engeller. Bu noktada kayıt defteri temizleme işlemi yapılırken sistem yedeği almakta fayda vardır. Çünkü bu işlem sırasında aslında yok etmek istemediğiniz ayar ya da dosyaları geriye getiremeyecek şekilde, yanlışlıkla yok edebilirsiniz. Kayıt defterini temizlememenin bilinen 3 farklı yöntemi vardır. Bu yöntemler şunlardır:

Regedit kullanarak,

Komut istemini kullanarak,

Program kullanarak.

Bu işlem manuel olarak yani regedit ya da komut istemi kullanarak yapıldığında ortaya zaman zaman sorunlar çıkabilmektedir. Bu yüzden kayıt defteri temizleme işleminin genelde bir program kullanılarak yapılması önerilmektedir.

Bozuk Kayıt Defteri Öğeleri Temizleme (Windows 7, 8, 10)

Eğer kayıt defteri temizleme işlemi yaparken bir program kullanmak istemiyorsanız ve bunu kendiniz yapmak istiyorsanız, o halde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle windows arama çubuğuna giderek bu çubuğa rededit yazın,

Karşınıza çıkan dosyaya tıklayın ve "ver" butonuna tıklayarak sisteminizi yedekleyin,

Sol tarafta yer alan panel üzerinden "hkey_current_user" adlı öğeye tıklayın,

Software'e tıklayın,

Burada CTRL+F ile ulaşmak istediğiniz dosya ve girdileri bulun,

Sağ tıklayıp silin,

Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsınız en başta aldığınız sistem yedeğini geri yükleyin.

Kayıt Defteri Temizlemede Kullanılacak Programlar

Piyasada çok uzun yıllardır kullanılmakta olan pek çok program bulunsa da, bunlardan bazıları diğerlerinden ayrılarak öne çıkar. Bu başlıca programları şu şekilde listeleyebiliriz:

Registry Life

Win Utilities

Glarysoft Registry Repair

Little Registry Cleaner

Argente Registry Cleaner

JET Clean

Wise Care 365

Advanced System Care

Auslogics Registry Cleaner

CCleaner

Eusing Registry Cleaner

Bu programların tamamı kayıt defteri temizleme işlemlerine başlamadan önce yedekleme alarak birer geri yükleme noktası oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla bu programları kullanarak yaptığınız kayıt defteri temizleme işlemleri, manuel olarak yaptığınız işleme göre daha hızlı sonuçlanacaktır.

Kayıt Defterini Temizlemek Neden Önemlidir?

Bilgisayarınızı kullandığınız her an, yaptığınız tüm işlemler, yüklediğiniz tüm dosyalar ve yaptığınız tüm ayarlar kayıt defterine işlenir. Burada söz konusu olan dosyalar binlercedir. Her ne kadar bu kayıt defteri girdileri oldukça düşük boyutta olsalar da, bunlardan çok fazla olması bilgisayarınızı yorar, diskinizde gereksiz yer kaplayarak bilgisayarınızın yavaşlamasına sebep olur. Eğer belirli aralıklarla kayıt defteri temizleme işlemi yaparsanız, hem bu gereksiz girdilerden kurtulmuş, hem de sisteminizi daha da hızlandırmış olursunuz.

Bazen virüs gibi kötü yazılımlar sizin kayıt defterinize zarar verebilmektedir. Kayıt defteriniz bozulduğunda da işletim sisteminizde ciddi hasarlar meydana gelebilir. Dolayısıyla bu gibi sorunların yaşanmaması için kayıt defteri düzenli olarak temizlenmeli, sorunlara karşı gereken önlemler zamanında alınmalıdır.

Sonuç olarak kayıt defteri temizleme işlemleri her işletim sistemi ve bilgisayar için önemlidir. Çünkü kimse bilgisayarında geri dönüşsüz ve can sıkacak sorunlarla karşılaşmak istemez. Bu sorunların yaşanmaması için gerekli önlemler şimdiden alınmalıdır. Her bilgisayar kullanıcısı gerek manuel olarak, gerekse de programlar yardımıyla kayıt defteri düzenleme işlerini sık sık yapmalı ve oluşabilecek sorunların önüne geçmelidir.