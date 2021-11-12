KAVA coin nedir?

KAVA, ağın güvenliğini sağlamaktan ve kritik parametreler üzerinde oy vermekten sorumlu yönetişim ve hisse senedi varlığıdır.
Kava, "merkezi olmayan bir borç verme platformu ve büyük kripto varlıklarıyla uyumlu sabit paralar sağlayarak fiili DeFi platformu" olmayı hedefliyor.
Özellikle Kava şunları sağlar:
Kava platformunun iki tür jetonu vardır: KAVA jetonu ve USDX stabilcoin. KAVA belirteci, KAVA blok zincirinin yerel belirtecidir: platformun güvenlik, yönetişim ve mekanik işlevlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.