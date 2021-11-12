KAVA coin nedir?

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KAVA, ağın güvenliğini sağlamaktan ve kritik parametreler üzerinde oy vermekten sorumlu yönetişim ve hisse senedi varlığıdır.

Kava, "merkezi olmayan bir borç verme platformu ve büyük kripto varlıklarıyla uyumlu sabit paralar sağlayarak fiili DeFi platformu" olmayı hedefliyor.

Özellikle Kava şunları sağlar:

Merkezi olmayan krediler ve kaldıraç : Kava, büyük kripto para birimlerinin kullanıcılarına riskten korunma için kredilere, kaldıraçlara ve sabit paralara açık erişim sağlar.

: Kava, büyük kripto para birimlerinin kullanıcılarına riskten korunma için kredilere, kaldıraçlara ve sabit paralara açık erişim sağlar. Faizli Stablecoin Hedging : Kava'nın USDX stablecoin'i tahvil edilebilir ve USDX sahiplerine getiri sağlar.

: Kava'nın USDX stablecoin'i tahvil edilebilir ve USDX sahiplerine getiri sağlar. Genişletilebilir sentetikler ve türevler : Kava, çok çeşitli yeni kripto varlıkları destekleyecek ve yeni sentetikler ve türev ürünler sunacak şekilde büyüme yeteneğine sahiptir.

Kava platformunun iki tür jetonu vardır: KAVA jetonu ve USDX stabilcoin. KAVA belirteci, KAVA blok zincirinin yerel belirtecidir: platformun güvenlik, yönetişim ve mekanik işlevlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.