Katlanır iPhone'un fiyatı üzecek!

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Evet, yıllardır katlanır iPhone'a dair pek çok haber ve iddia okudunuz. Ancak bu kez gelen bilgiler daha farklı.



İlk olarak, Apple konusundaki iddiaları doğru çıkan analist Ming-Chi Kuo'nun Perşembe günü blog gönderisinde paylaştıkları var.



Kuo'ya göre katlanır iPhone, 2025'in sonlarında hazır olacak ve satışlar da 2026'nın son çeyreğinde başlayacak.



Bu haberi ilginç kılan ise, Kuo'nun paylaştığı detayların çokluğu. Bu kadar detaylı bir haber, katlanır iPhone'un gerçek olduğunu doğrular nitelikte.



Kuo'nun bilgilerine göre katlanır iPhone "kitap stili" bir tasarıma sahip olacak. Yani yatay olarak, dışa doğru katlanacak, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold cihazlar gibi.



7,8 inçlik "kırışıksız" bir iç ekran ve 5,5 inçlik dış ekranı olacak. Kuo bu ölçülerin "yaklaşık" olduğu uyarısını da yapıyor.



Kuo, telefonun çift arka kamerası ve önde de bir selfie kamerası olacağı, bu selfie kamerasının telefon katlanmış ve açık haldeyken kullanılabileceği bilgisini veriyor.



Katlanır iPhone, katlanmış halde 9,5 milimetre kalınlığında, açık halde ise 4,5 ile 4,8 milimetre kalınlığında olacak.



Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung Galaxy Z Fold 6 katlandığında 12,1 milimetre, açık halinde ise 5,6 milimetre kalınlığında.



Menteşe için Apple'ın paslanmaz çelik ve titanyum bileşimi bir malzeme kullanacağı, kasanın ise titanyumdan imal edileceği belirtiliyor.



iPad Mini'nin 2021 versiyonunda, kenarda bulunan Touch ID tuşunu hatırlıyor musunuz? Katlanır iPhone'un böylesi bir tuşa sahip olması da mümkün.



Son olarak, cihazda kullanılacak pillerin, hakkında iddialar bulunan başka bir telefon olan süper ince iPhone 17'de kullanılacak pillerle aynı olacağını söylüyor Kuo.

Analist, tüm bunların "kesin" olmadığını, nihai teknik özelliklerin 2025'in ikinci çeyreğinde netleşeceğini belirtiyor.



Kuo, katlanır iPhone'un ikinci neslinin seri üretimine ise 2027 yılında başlanacağını söylüyor.



Peki fiyat? Kuo, katlanır iPhone fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 doların (73 ile 91 bin TL) üzerinde olacağını belirtiyor. Muhtemelen cihaz özelliklerine göre fiyat değişeceği için bu kadar geniş bir aralık var.



Bu yüklü rakama rağmen, katlanır iPhone satışlarının 2026 yılında 3,5 milyon üniteye ulaşabileceği öngörüleri de mevcut.