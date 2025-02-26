Katlanır iPhone ve bir "sürpriz" 2026'da geliyor!

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Apple, "uygun fiyatlı" olacağı beklenen, ancak pek de öyle olmayan iPhone 16e modelini piyasaya sürdü.



Bu modele dair teknoloji dünyasındaki iddia ve dedikodular da böylece sona erdi ve gözler ufuktaki yeni modellere çevrildi.



Bloomberg'den Mark Gürman'a göre, 2026 yılı iPhone camiasında hareketli geçecek, zira iki yeni modelin geleceğini iddia ediyor.



Bu modellerden biri yine uzun süredir beklenen katlanır iPhone modeli ve diğeri ise gizemli bir tasarım.

Gurman, "ince" iPhone 17 Air'in bu yılın sonunda piyasaya çıkacağını söylüyor. Sonrasında Apple'ın 2026 yılı için ilk katlanır cihazına odaklanacağını ifade ediyor.

Gurman şöyle devam ediyor: "Bana söylendiği kadarıyla, 2026 yılı için tasarım aşamasında yeni bir iPhone daha var."



Ancak bu yeni iPhone tasarımı ile ilgili elimizde şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor.



Belki temel iPhone 18 modeli yeni bir tasarıma sahip olacaktır, zira temel modeller bir süredir değişmiş değil ve iPhone 17 serisinde de temel model değişmeden kalan tek model olacak gibi duruyor.



Sonuçta Apple CEO'su Tim Cook ve donanımın başındaki isim olan John Ternus iPhone yol haritasının artık çok daha tutkulu olduğunu söylediği için, yakın gelecekte "şaşırtıcı" iPhone modelleri ile karşılaşabiliriz.