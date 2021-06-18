Katlanabilir akıllı telefonlara olan talep artıyor

Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonunun tanıtımını yaptığında yeni bir dönem başladı. O günden bu yana şirket; fotoğraf çekme, bağlantı ve iletişim kurma konusunda farklı çalışmalara imza atıyor.

Tüketiciler günümüzde çalışma, oyun oynama, paylaşma ve diğer tüm görevler arasında geçiş yapma esnekliği sunan akıllı telefonları her zamankinden daha fazla talep ediyor. Çoklu görev açısından güçlü, eğlenceyi sürükleyici hale getirebilen akıllı telefonlar istiyor. Şirket de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kişiden kişiye değişebilen akıllı telefon özellikleri için tasarladığı iki ayrı katlanabilir form seçeneğini tüketicilere sunuyor.

Sundukları geniş ekran alanı, esneklik ve çoklu görev özelliği sayesinde, katlanabilir akıllı telefonlar ile birçok şey yapılabiliyor. Örneğin oyun oynamak, video izlemek veya tablet deneyiminde olduğu gibi birden fazla görevi bir arada gerçekleştirmek üzere Galaxy Z Fold2'yi ana ekranı açık olarak kullanmak mümkün. Telefonlarının tablet boyutundaki ekranını çok seven Galaxy Z Fold2 kullanıcıları, bu cihazı tercih etmelerindeki ana nedenin bu ekran özelliği olduğunu belirtiyor. Galaxy Z Fold2'yi 7,6 inç ekran boyutunda eller serbest görüntülü konuşma yapmak, e-kitap okumak, oyun oynamak, e-posta yanıtlamak ve belgeleri üzerinde daha verimli bir biçimde çalışmak için kullanıyorlar.

Galaxy Z Flip ise katlanarak avuç içine sığabilen ve açıldığında büyük ekranlı bir akıllı telefona dönüşebilen tasarımıyla dikkat çekiyor. İkonik tasarım ve kompakt formu, Galaxy Z Flip'i öne çıkaran başlıca nedenler. Kullanıcılar fotoğraf ve videoları yeni yöntemlerle çekebilmelerini sağlayan Esnek Mod’unu kullanabiliyor. Eller serbest görüntülü konuşmada da Galaxy Z Flip ekranına uygun açı verilebiliyor.



Popüler uygulamaların birçoğu, hâlihazırda katlanabilir akıllı telefonlarda verimli kullanıma göre uyarlanmış durumda. Uyumlu uygulamaların sayısı da artmaya devam ediyor. Cihaz ekranını tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi katlanmış bir açıda kullanmayı sağlayan Esnek Mod ile kullanıcılar YouTube kanallarını izlemenin, Google Duo üzerinden görüntülü sohbet etmenin, arkadaşlarıyla sohbet ederken aynı anda dizi izlemenin yeni yollarını keşfedebiliyor.

Araştırmalar da katlanabilir akıllı telefonlara olan yoğun ilgiyi ortaya koyuyor. Dünya çapında katlanabilir telefon pazarının yalnızca bu yıl geçen yıla oranla üç katına çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre de ABD'li tüketicilerin yarısı, satın alacakları bir sonraki cihazın katlanabilir bir akıllı telefon olabileceğini belirtiyor. Bu yıl dünya çapında satılan her dört katlanabilir akıllı telefondan üçünün Samsung'a ait olduğu belirtiliyor. Samsung’un yaptırdığı kurumsal Galaxy Z Fold2 tüketici araştırmasına göre, Galaxy Z Fold2'nin kullanıcı memnuniyet oranı yüzde 96 ve cihazı kullanan her 10 kişiden 9'u yine katlanabilir bir akıllı telefon satın alacaklarını belirtiyor.

Bundan yaklaşık on yıl önce ilk geniş ekran akıllı telefonlarda öncü rol oynamaya başlayan Samsung, geniş ekran akıllı telefonların oyun oynamadan, video izlemeye ve çalışmaya kadar birçok açıdan kullanıcılara daha fazlasını sunabilecek potansiyelini öngörmüştü. Geçtiğimiz on yılda, akıllı telefonların ortalama ekran boyutu neredeyse iki katına çıktı. Bugün ise geniş ekran cihazlar bir standart haline gelmiş durumda.