Katlanabilen iPhone için dudak ısırtan fiyat iddiası

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Apple’ın ilk katlanır iPhone’u olacak iPhone 18 Fold, Çinli mikro blog sitesi Weibo’da Instant Digital adıyla tanınan sızdırıcıya göre 2 bin 100 ile 2 bin 300 dolar (yaklaşık 80 bin ile, 87 bin TL) arasında olacak.



Bu fiyat, cihazı Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modelinden daha pahalı yapıyor.



Birden fazla kaynağa göre, Apple katlanabilen ilk telefonunu önümüzdeki yıl, iPhone 18 serisi ile birlikte piyasaya sürecek.



Cihazın 5,5 inçlik dış ekranı ve 7,8 inçlik iç ekranı bulunacak. En önemli özelliği ise, Apple bunu başarabilirse katlanır ekran açıldığında, ortasında katlanma izi bulunmaması olacak.



Kimi analistler katlanır iPhone’un, Apple’ın düşüşteki satış grafiğini 2026 yılında tersine çevirebileceğini düşünüyor.



Geçmişte Apple analisti Ming-Chi Kuo da katlanır iPhone için “fiyatı 2000 doların üzerinde olacak” iddiasını sunmuştu. Şimdi Instant Digital bu fiyatı biraz daha netleştirdi ve şöyle dedi:



“iPhone cihazların kâr oranına bakarak, katlanır iPhone’un 2 bin 100 ile 2 bin 300 dolar arasında fiyatla satılması bekleniyor, Samsung’un cihazından çok daha pahalıya değil.”



Samsung Galaxy Z Fold 6 yurtdışında bin 900 dolardan (yaklaşık 72 bin TL) başlayan fiyatlarla satılırken, 512 GB depolama alanına sahip modelin Türkiye satış fiyatı 99 bin 999 TL.



Yani, Apple’ın katlanır iPhone’u piyasaya çıktığında, muhtemelen pazarın en pahalı ürünü olacak.



Ancak bu muhtemelen kimseyi şaşırtacak bir durum değil.