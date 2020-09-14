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A.A.
Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

'Kastamonu Üretiyor, Memleket Kazanıyor Projesi' hayata geçti

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'Kastamonu Üretiyor, Memleket Kazanıyor Projesi' hayata geçti
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Kastamonu'da üniversite öğrencileri Teknokent'te, bir iş insanının desteği ile hayata geçirilen "Kastamonu Üretiyor, Memleket Kazanıyor Projesi" ile bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yürütüyor.

Kastamonu'da Teknokent'te bir araya gelen üniversite öğrencileri, bilim ve teknoloji alanında yeni ürünler ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Kentte Aralık 2019'da kurulan Teknokent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını sürdürmesine yardımcı oluyor.

Çeşitli üniversitelerden 15 öğrenci, Teknokent'e destek veren iş insanı Sadık Kışlı tarafından başlatılan "Kastamonu Üretiyor, Memleket Kazanıyor Projesi" çerçevesinde buluştu.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'ndeki Teknokent binasında çalışmalarını yürüten öğrenciler, gelecek adına umut veren projeler yapıyor. 

"Teknokent'e çok sayıda proje başvurusu var"

Kastamonu Teknokent AŞ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tabanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teknoket'te öncelikli hedeflerinin öğrenciler olduğunu söyledi.

Teknokent'te gençlerin iş fikirlerini oluşturma, geliştirme ve bu fikirleri ürüne dönüştürmelerinin sağlandığını anlatan Tabanlıoğlu, "Kastamonu Teknokent için 13 ortak bir araya geldi, 10'u kamu kurum ve kuruluşu, 3'ü de özel sektörden müteşebbis. Yakın bir sürede kurulmasına karşın hem burada faaliyet gösteren firmalar hem de bizim aldığımız çok sayıda proje başvurusu var." diye konuştu. 

"Teknokentlerimiz Türkiye için çok büyük bir değer"

Teknokent bünyesinde öğrencileri destekleyen iş insanı Sadık Kışlı ise proje kapsamında üretilen ürünlerin maliyetini kendilerinin karşıladığını anlattı.

Kışlı, "Teknoloji ve dijitalleşme anlamında birçok Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında haftada bir toplanıp projelerimizi değerlendiriyoruz. Gençlere elimizden gelen desteği özel sektör olarak vermeye çalışıyoruz. Teknokentlerimiz Türkiye için çok büyük bir değer. Öğrenciler ve özel sektör için çok büyük bir değer." ifadesinde bulundu.

"Gençlerimizin elinden tutalım"

Üretimin önemine dikkati çeken Kışlı, şunları kaydetti:

"Gençlerimize hep birlikte destek verelim. Sayın Selçuk Bayraktar artık teknolojinin ağabeyi olarak bu sektörde biliniyor. Gençler, gidip görmek, fikir edinmek oralarda kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bize yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Gençlere özel sektör olarak Kastamonu Teknokent bünyesinde kurduğumuz bilişim vadisiyle sadece biz destek veriyoruz. Gönül ister ki Kastamonulu iş adamlarımız buraya destek versin. Gençlerimizin elinden tutalım, buradan çok güzel projeler çıkacağına biz inanıyoruz. Burada hep beraber üretelim, destek olalım, hep beraber büyüyelim. Biz Kastamonu'yu dijitalin, teknolojinin beşiği haline getirmek istiyoruz."

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