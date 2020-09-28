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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 28.09.2020 - 08:58 | Son Güncelleme:

Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

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Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı
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Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi hizmete sunuldu. Kastamonu Deneyap Atölyesinin de arasında bulunduğu 30 atölyenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eş zamanlı olarak canlı yayında gerçekleştirildi.

Atölyenin kurdelesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Şube Müdürü Engin Kaya, Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Uğur yaptı.

Asrak, atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah 'deneyap' atölyelerimizden geleceğin bilim insanları yetişecek." dedi.

Açılışın ardından Asrak ve beraberindekiler, teknoloji atölyesini gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan 160 öğrenciye, deneyap atölyesinde 36 ay boyunca tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilecek.

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