Karma Counter (Ct) - Karma Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Karma Counter, Büyücü ve Destek kategorisinde yer alan ve Bilgelik Ateşi adıyla da bilinen bir şampiyondur. Yetenekleri arasında güçlenen ateş, içindeki alev, değişmez karar, mantra ve esin oluşumları yer almaktadır.

Karma Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Karma Counter'ın iyi olduğu ve yetenek olarak edindiği oluşumlardan ilki sahip olduğu güçlenen ateştir. Bu yeteneği ve rakibine verdiği hasar sayesinde oyun içinde bulunduğu sürede rakibin bekleme süresi azaltılmaya çalışılır. Bir başka yeteneği olan içindeki alev yönü, rakibin üzerine küre biçimde olan ruh enerjisini gönderir ve en yakın rakip birime isabetlenerek, patlayarak hasar oluşturur.

Değişmez karar ise Karma ile rakip arasında bir bağ kurulmasını sağlar ve oyun içinde yavaşla rakibi bitirmeye çalışır. Bunun dışında bu yeteneğin bir diğer iyi yönü de Karma'nın oyun içinde almış olduğu hasarları, iyileştirmeye programlanmıştır. Karma'nın esin yeteneği koruyucu bir kalkan görevindeyken; sahip olduğu mantra yeteneği sayesinde de beceri puanı gerektirmeden oyunun birinci seviyesinden itibaren yeteneğini güçlendirmek üzere kullanılmaktadır.

Karma Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Karma Counter, büyücü ve takım oyunlarında başarılı ile sağlamış olduğu destek gücüyle ön plana çıkan bir şampiyondur. Karakterin oyun içinde güçlü ve kazanma şansının daha da yüksek olduğu bazı şampiyonlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki suikastçı, savaşçı ve büyücü kategorisi üzerinden karşımıza çıkan Fizz Counter'dır.

Suikastçı ve savaşçı olan Vi Counter'da, Karma Counter'ın güçlü olduğu rakiplerinden yalnızca biridir. Destek ve tank oyuncusu Leona, büyücü ve başka bir destek oyuncusu olan Morgana'da, Karma Counter'a karşı güçsüz olan şampiyonlardır. Bunun yanı sıra suikastçı ve büyücü olan LeBlanc Counter'da bu listede yer almaktadır.

Karma Counter Karşı Öneriler

Karma Counter, oyun içinde rakibini dürterek destek oluşturmaya çalışan bir şampiyondur. Bunu yaparken de Q yeteneğinden yararlanır ve rakip birime hasar vermek ister. Bu yüzden Karma Counter'a karşı rakip olan bir şampiyon, bu hasardan kaçabilmek adına minyon dalgasının arkasına saklanmalıdır