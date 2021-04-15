Karayip Korsanları 6 Vizyon Tarihi, oyuncuları ve konusu ne olacak? Karayip Korsanları 6 hakkında merak edilenler

Karayip korsanları, izleyiciler için beklenen ve sevilen filmler arasında yerini aldı. Bu nedenle yeni filmleri heyecanla beklenmektedir. Serinin son filminin ardından büyük bir bekleyiş oluştu.

Karayip Korsanları 6 Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Karayip korsanlarının ilk filmi 2003 senesinde çekilmiştir ve büyük bir kitle oluşturarak seriyi devam ettirmişti. Ardından serinin diğer filmleri heyecanla beklenmeye başladı. Filmin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer, yeni bir filmin geleceğinin ipuçlarını vermişti. Yönetmeni ve senaristleri de bu doğrultuda ifadeler kullandı.

Johny Depp’in favori filmleri arasında yer alan bir seri olarak açıklanabilir. Girmiş olduğu rol olan jack Sparrow karakteri ile özdeştirilen aktör devamında olan filmlerle büyük kitleler oluşturdu. Şuanda net olarak vizyon tarihi belli olmasa da üzerine çalışmalar yapıldığı düşünülüyor.

Karayip korsanları 6, vizyona gireceği gün belirsizlik gösterse de kitleler tarafından beklenmektedir. Bunun başlıca nedeni ise yapımcısının bu yönde konuşmalar yapmasıdır. Herkesin heyecanla beklediği seride meraklı bekleyiş devam ediyor.

Oyuncuları Kimler olacak?

Karayip korsanları ile bütünleşmiş olan aktörler bulunmaktadır. Johnny Depp bu aktörlerin başında yer almaktadır. Oynamış olduğu karakter ile oyunculuğun en üst kademelerinde yer almıştı. Bu nedenle serinin son filmi olacak Karayip korsanları 6 için de düşünülüyor.

Johnny Depp ile halen bir anlaşmaya varılmadı. Karayip korsanlarının yapımcısı hala Johnny Depp ile anlaşmaya varamaması, sevenleri için üzücü bir durum oluşturdu. Ancak yapımcı hala bu konuda uğraşlarını sürdürüyor.

En yakın sürede Karayip korsanları 6’yı çıkarmak isteyen bir yapımcısı bulunmaktadır. Yapımcının uğraşları ve filmin sevenleri ile Jonny Depp ikna edilmeye çalışılıyor.

Karayip Korsanları 6’nın Konusu Ne Olacak?

Karayip korsanları ilk 5 serisinde jack Sparrow ve etrafındaki insanların başına gelen olayları, sürükleyici bir şekilde seyirciye gösterdi. Bu nedenle filmin son filminde de bu şekilde izleyicilerin beklentilerini karşılamayı düşünüyor.

Yönetmen ve senarist, aynı heyecanın ve aksiyonun yer alacağını anımsattı. Beklenen heyecanlı ve aksiyonlu sahnelerin, devam filminde de yer alacağını belirterek bekleyişi daha heyecanlı kılındı.

Karayip korsanlarının son filmi 2017 yılında Salazar’ın intikamı olarak gösterime girmişti. İlk serisi ise 2003 yılında yayınlanmıştı. Üzerinden 3 yıl geçen filmin ardından serinin devam etmesi yakın bir süre içinde beklenmektedir.

Oyuncuları için şu dönemde gözde olan ve dizinin geçmişine uygun aktörler ile görüşülüyor. Kimlerin oynayacağı halen belli olmasa da yapımcı, filmin kalitesinden emin cümleler ile anlatma devam ediyor.

Karayip Korsanları 6’yla İlgili Meraklı Bekleyiş

İnsanların, çocukluk dönemlerini dahi kapsayan bir süreç içinde seri olarak hayatımızda yer alan bir seriydi. Bu nedenle filmin yeni haberleri için meraklı bir bekleyiş hakim oluyor. İlk serinin 2003 yılında gelmesiyle birlikte keyifli izleyiş 2017 yılına kadar devam etmişti. Ancak bu durum 3 senedir sakinliğini korumaktadır.

İzleyicilerden gelen büyük istekler sonucu yapımcı, Karayip korsanları 6 üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada beğenenleri ve hayranları Johnny Depp’e baskı yapmaya devam ediyor. Bekleyişin bitmesi ve vizyonlarda tekrardan serinin devamını görmek, insanları bir hayli mutlu edecektir.

Yeni gelişmeler ve açıklamaların dikkatle takip edildiği seri için devamının gelmesi an meselesi olabilir. Bekleyenlerin, heyecanlarını ve beklentilerini karşılayacak bir film olması bekleniyor. Bu nedenle bekleyiş daha keyifli ve heyecanlı olmaya devam ediyor.