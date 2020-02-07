Gelişen teknolojilerle desteklenen eğitim sistemlerini kullanan ülkeler, başarılı öğrencilere sahip oluyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan görsel ve interaktif çözümler, PISA ortalamalarında bu ülkeleri ilk sıraya taşıyor. ABD’li görüntü teknolojileri üreticisi ViewSonic, eğitimde geleneksel anlayışı değiştirmeyi hedeflediği ViewBoard interaktif ekranları ve myViewBoard yazılım ekosistemini Türk öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor.

Dünya çapında 527 bin öğretmen tarafından kullanılan, ViewBoard interaktif ekranları görselleştirilen eğitim ile öğrencilerin öğrenimine yardımcı oluyor. Öğretmenler ViewBoard interaktif ekranları ile görsel içerik hazırlayabiliyor, sunabiliyor ve öğrencilerin interaktif katılımını sağlayabiliyor.

‘İyi eğitilen bireyler iyi bir gelecek yaratabilirler’

Eğitimde yeni donanım ve yazılımların yarattığı etkiyi Türk eğitimcilerle anlatmak için Türkiye’ye gelen ViewSonic Teknoloji Başkanı (CTO) Craig Scott, “Eğitim düzeyi yüksek ülkelere baktığınızda Gayri safi milli hasılalarının ve insani gelişmiş düzeylerinin dünyada ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. İyi eğitilen bireyler iyi bir gelecek yaratabilirler. ViewSonic olarak misyonumuz eğitim kalitesini arttıracak teknolojiler geliştirmek. Karatahta ile eğitim son bulana dek çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitimde yeni teknolojilerin insan odaklı olması gerektiğini savunan Scott, “Gelişen sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri insan-insana olan iletişimi zayıflatıyor. Biz geliştirdiğimiz her teknolojiyle öğretmenin rolünün güçlenmesini destekliyoruz” diye konuştu.

‘Dinleyicilerin her halini anlatıcıya raporluyor’

Anlatıcı rolünü desteklemek için ViewBoard interaktif ekranlarında yapay zekâ teknolojisi kullandıklarını belirten ViewSonic CTO’su Craig Scott, “ViewBoard üzerindeki kamera ile dinleyicileri/öğrencileri gözlemleyerek oluşan verileri depoluyor. Oda sıcaklığı, anlatıcının ses tonu, dinleyicilerin jest ve mimiklerini değerlendiren yapay zekâ daha sonra bu verileri anlatıcıya sunarak, her defasında daha iyi bir sunumun gerçekleşmesine katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.

ViewSonic CTO’su Scott, “Donanım sadece bir araç. Esas iş yazılımla gerçekleşiyor. Günümüzde her alanda dikkat çekmeye başlayan yeni teknolojiler, veri işleme, makine öğrenmesi ve yapay zekâ eğitimde çok daha hızlı ve iyi öğrenmeyi sağlayacak. Tüm veriyi toplayan ve işleyen teknolojiler ‘öğrenciye özel uygun öğrenim modeli’ çıkararak öğretmenle paylaşacak. Makine öğretmeyecek yalnızca öğretmene daha akıcı bir şekilde yorumlayıp analiz edebileceği verileri sağlayarak asistanlık yapacak” dedi.

Toplantıları, ders notlarını, sınavları ve eğitimle alakalı tüm başlıkları görselleştirmeyi sağlayan myViewBoard yazılım ekosistemi, Microsoft Education ve ViewSonic ortaklığıyla Windows 10 altyapısını ve Microsoft Education uygulamalarının tamamını kullanabiliyor.

100’den fazla görsel içerik sağlayıcısı tarafından desteklenen ViewBoard interaktif ekranları öğretmenlere diledikleri içeriği kolaylıkla bulup, kullanabilme olanağı sağlıyor. Dünyaca ünlü eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanan ViewBoard interaktif ekranları ve myViewBoard yazılım ekosistemi TÖZOK’un düzenlediği Eğitim Sempozyumu’nda Türk eğitimcilere tanıtıldı.