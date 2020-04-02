Karantina tedbirleri video konferans uygulamalarına talebi artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon, evden çalışma ve karantina tedbirleri, video konferans uygulamalarına olan talebi artırdı.

"App Annie" araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, iOS, Android ve Windows platformlarında iş ve sosyal amaçlı video konferans uygulamalarını indirme sayıları mart ayında rekor düzeye ulaştı.

Aralarında Google'ın "Hangouts Meet", Microsoft'un "Teams" ve Zoom'un "Cloud Meetings" uygulamalarının bulunduğu video konferans platformları, sosyal izolasyon tedbirlerinin yoğunlaştığı 14-21 Mart'ta App Store ve Google Play uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirildi.

İndirme sayıları, önceki haftaya göre yüzde 45 artarken, 2019 haftalık ortalamasının ise yüzde 90 üzerine çıktı.

Uygulamalar arasında Zoom Cloud Meetings, diğerlerinden açık ara farkla "en fazla indirilen uygulama" oldu.

Zoom, 2019 son çeyreğindeki indirilme ortalamasından ABD'de 14 kat, İngiltere'de 20 kat, Fransa'da 22 kat, Almanya'da 17 kat, İspanya'da 27 kat ve İtalya'da 55 kat fazla indirildi.

Karantina günlerinin sosyal video uygulaması

Öte yandan, merkezi ABD'nin San Francisco kentinde bulunan "Life On Air" yazılım şirketinin geliştirdiği sosyal video uygulaması "Houseparty" de karantina günlerinde, Avrupa ülkelerinde tercih edilen bir uygulama olarak dikkati çekti.

Video konferans bağlantılarını sosyal etkileşim işlevleriyle destekleyen uygulama, acil karantina tedbirlerinin alındığı İtalya ve İspanya'da büyük rağbet gördü.

Uygulama, 14-21 Mart'ta, 2019 son çeyreğindeki indirilme ortalamasından İtalya'da 423 kat, İspanya'da ise 2 bin 360 kat fazla indirildi.



