MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKarantina tedbirleri video konferans uygulamalarına talebi artırdı
GeriTeknoloji Karantina tedbirleri video konferans uygulamalarına talebi artırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.04.2020 - 06:01,Son Güncelleme:/

Karantina tedbirleri video konferans uygulamalarına talebi artırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantina tedbirleri video konferans uygulamalarına talebi artırdı
Abone Olgoogle-news

Google'ın, Microsoft'un ve Zoom'un uygulamalarının bulunduğu video konferans platformları, 14-21 Mart'ta App Store ve Google Play uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon, evden çalışma ve karantina tedbirleri, video konferans uygulamalarına olan talebi artırdı.

"App Annie" araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, iOS, Android ve Windows platformlarında iş ve sosyal amaçlı video konferans uygulamalarını indirme sayıları mart ayında rekor düzeye ulaştı.

Aralarında Google'ın "Hangouts Meet", Microsoft'un "Teams" ve Zoom'un "Cloud Meetings" uygulamalarının bulunduğu video konferans platformları, sosyal izolasyon tedbirlerinin yoğunlaştığı 14-21 Mart'ta App Store ve Google Play uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirildi.

Online toplantı platformu Zooma güvenlik incelemesi
Online toplantı platformu Zoom'a güvenlik incelemesi

İndirme sayıları, önceki haftaya göre yüzde 45 artarken, 2019 haftalık ortalamasının ise yüzde 90 üzerine çıktı.

Uygulamalar arasında Zoom Cloud Meetings, diğerlerinden açık ara farkla "en fazla indirilen uygulama" oldu.

Zoom, 2019 son çeyreğindeki indirilme ortalamasından ABD'de 14 kat, İngiltere'de 20 kat, Fransa'da 22 kat, Almanya'da 17 kat, İspanya'da 27 kat ve İtalya'da 55 kat fazla indirildi.

Zoom: Koronavirüs günlerinde yükselen bu uygulama ne kadar güvenli
Zoom: Koronavirüs günlerinde yükselen bu uygulama ne kadar güvenli?

Karantina günlerinin sosyal video uygulaması

Öte yandan, merkezi ABD'nin San Francisco kentinde bulunan "Life On Air" yazılım şirketinin geliştirdiği sosyal video uygulaması "Houseparty" de karantina günlerinde, Avrupa ülkelerinde tercih edilen bir uygulama olarak dikkati çekti.

Video konferans bağlantılarını sosyal etkileşim işlevleriyle destekleyen uygulama, acil karantina tedbirlerinin alındığı İtalya ve İspanya'da büyük rağbet gördü.

Uygulama, 14-21 Mart'ta, 2019 son çeyreğindeki indirilme ortalamasından İtalya'da 423 kat, İspanya'da ise 2 bin 360 kat fazla indirildi.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle