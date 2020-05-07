Karantina döneminde çocukların internet kullanımı arttı

Günümüzde çocukların internetteki faaliyetleri, dışarıdaki sosyal davranışları kadar önemli hale geldi. Bu yüzden çocukların internette karşılaştıkları bilgiler arasında yolunu bulmasına ve olumlu bir deneyim yaşamasına yardımcı olmak kritik önem taşıyor. Dünyanın çoğu yerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, çocukların eğlenmek için internete daha çok yönelmesine neden oldu. Bu süreçte internet kullanımının artmasıyla çocukların davranışlarında da değişimler yaşanıyor.

Bu konuda en çok göze çarpan eğilim, sosyal medyanın artan rolü oldu. Türkiye’de interneti mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya için aktif bir şekilde kullanan çocukların oranı Mart ayında %6 arttı. Bununla birlikte müzik ve video içerikleri de daha çok tüketilmeye başladı. Ayrıca Türkiye’de Mart ayının ortasında kısa bir dönemde silahlar, patlayıcı ve yanıcı malzemeler ile ilgili web sitelere ilgi de önemli bir artış gösterdi. Ancak bu eğilim Mart ayının sonunda sıfırlandı.

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, “Elde ettiğimiz istatistikler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocukların internette daha aktif olduğunu gösteriyor. Ebeveynlerin panik olmasına gerek yok. Topladığımız verilere göre çocukların büyük çoğunluğu istenmeyen içerikler veya rahatsız edici haberlerle değil internette sosyalleşmekle, video izlemekle, müzik dinlemekle veya oyun oynamakla ilgileniyor. Ayrıca, çocukların internette yaptıkları şeyler ebeveynlerin yaptıklarıyla paralellik gösteriyor. Her iki grup da iletişim uygulamalarıyla ve video içeriklerle ilgileniyor. Bu durum, anne babaların endişelenmek yerine çocuklarıyla birlikte bir şeyler yapmaları için bir fırsat sunabilir.” dedi.

Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden ve istenmeyen içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere şunları öneriyor:

Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.

Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.

Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.