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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Karantina döneminde çocukların internet kullanımı arttı

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Karantina döneminde çocukların internet kullanımı arttı
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Türkiye’de çocuklar karantina sürecinde interneti daha fazla kullanmaya başladı. Ocak ayının ilk haftası ile Mart ayının son haftası kıyaslandığında, web sitesi ziyaret sayısının %250 arttığı görüldü. 2020’nin ilk çeyreğinde Kaspersky Safe Kids ebeveyn kontrolü modülünden alınan verilerin analiz edilmesiyle bu bulguya ulaşıldı. Kaspersky bu eğilimi göz önünde bulundurarak ebeveyn kontrolü özelliklerini üç ay boyunca ücretsiz olarak sunmaya karar verdi.

Günümüzde çocukların internetteki faaliyetleri, dışarıdaki sosyal davranışları kadar önemli hale geldi. Bu yüzden çocukların internette karşılaştıkları bilgiler arasında yolunu bulmasına ve olumlu bir deneyim yaşamasına yardımcı olmak kritik önem taşıyor. Dünyanın çoğu yerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, çocukların eğlenmek için internete daha çok yönelmesine neden oldu. Bu süreçte internet kullanımının artmasıyla çocukların davranışlarında da değişimler yaşanıyor.

Bu konuda en çok göze çarpan eğilim, sosyal medyanın artan rolü oldu. Türkiye’de interneti mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya için aktif bir şekilde kullanan çocukların oranı Mart ayında %6 arttı. Bununla birlikte müzik ve video içerikleri de daha çok tüketilmeye başladı. Ayrıca Türkiye’de Mart ayının ortasında kısa bir dönemde silahlar, patlayıcı ve yanıcı malzemeler ile ilgili web sitelere ilgi de önemli bir artış gösterdi. Ancak bu eğilim Mart ayının sonunda sıfırlandı. 

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, “Elde ettiğimiz istatistikler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocukların internette daha aktif olduğunu gösteriyor. Ebeveynlerin panik olmasına gerek yok. Topladığımız verilere göre çocukların büyük çoğunluğu istenmeyen içerikler veya rahatsız edici haberlerle değil internette sosyalleşmekle, video izlemekle, müzik dinlemekle veya oyun oynamakla ilgileniyor. Ayrıca, çocukların internette yaptıkları şeyler ebeveynlerin yaptıklarıyla paralellik gösteriyor. Her iki grup da iletişim uygulamalarıyla ve video içeriklerle ilgileniyor. Bu durum, anne babaların endişelenmek yerine çocuklarıyla birlikte bir şeyler yapmaları için bir fırsat sunabilir.” dedi.

Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden ve istenmeyen içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere şunları öneriyor:

Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.

Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.

Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. 

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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