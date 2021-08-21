Karakök İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Karakök İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Karekök işareti bilgisayardaki tuş takımlarında yer almaz. Bu nedenle karekök (√) sembolünün nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır. Bu işaret çeşitli tuş kombinasyonları ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Karekök İşareti Nasıl Yapılır?

Karesi, karekökten çıkan sayıya eşik olan sayılar karekök olarak isimlendirilmektedir. Yani bir sayı kendisi ile çarpıldığı zaman karekök içerisindeki sayı elde edilmektedir. Karekök matematikte yer alan konulardan bir tanesidir.

Karekök (√) sembolü bir sayının önüne geldiği zaman bu durumda o sayının karekökü alınacak anlamını taşımaktadır. Bu sembolün klavye üzerinde kısa yolu bulunmadığı için metinlere nasıl ekleneceği merak konusu olmaktadır.

Türkçe klavyelerde karekök işaretini yapmak için Alt + 8730 kombinasyonunun kullanılması gerekmektedir. Alt tuşuna basılı tutulurken sırası ile 8-7-3-0 tuşlarına basılır. Bu şekilde √ sembolü elde edilir.

US klavyelerde ise Alt + 251 tuş kombinasyonlarının kullanılması gerekmektedir. bunun için de alt tuşuna basılı tutulurken sırası ile 2-5-1 tuşlarına basılması gerekmektedir.

Klavye ile Word ve Excel'de Karekök İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Klavye ile karekök işaretinin bir başka yapım şekli ise kopyala yapıştır yöntemidir. Bunun için sembolün kopyalanabileceği bir sayfa açılır. İşaret mouse yardımı ile seçilir. Kopyalama işlemini mouse ile yapabileceğiniz gibi CTRL + C tuşları ile de yapabilirsiniz. Sonrasında eklenecek olan sayfaya gelinir. Mouse ile yapıştır komutu verilebilir ya da bunun yerine işlem CTRL + V tuşlarına aynı anda basarak da yapılabilir. Karakter eşlem ile de karekök sembolü elde edilebilmektedir.