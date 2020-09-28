Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri Multikopter geliştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin tasarladığı "40 Milimetrelik Bomba Entegreli Multikopter", Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'te projelerini sergileyen öğrencilerden son sınıf öğrencisi Mahmut Enes Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma alanında ülke yararına tasarıma imza atmak için yola çıktıklarını ve arkadaşlarıyla bu amaç etrafında çalıştıklarını anlattı.

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacak cihazlar tasarlamayı hedeflediklerini, bu kapsamda "40 Milimetrelik Bomba Entegreli Multikopter" yaptıklarını dile getiren Özyurt, şöyle konuştu:

"Arkadaşım Cem Bayar ile amacımız askerimizin çatışmanın ortasında olmasından ziyade çatışmaların uzağında olaylara müdahale edilmesini sağlamak. Projemiz savunma alanında. 40 milimetrelik bomba mühimmatının uçar hale getirilmesi. Kamikaze bir drone inşa edip içine bomba koymaktansa 40 milimetre mühimmatın üzerine drone inşa edip daha statik bir şey yapmayı planladık. Standart bir 40 milimetre bombanın mesafesi 450 metredir projemizle bunu 4 kilometreye kadar çıkardık."

Askerin güvenliği için sıfır hatayla çalışmaya gayret ettiklerine dikkati çeken Özyurt, "Yaptığımız testler sonucunda yüzde bir hata çıktı. Devamını da getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha güvenli hale getirmek için yola çıktık. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Ayrıca Özyurt, geliştirdikleri bu tasarımla TÜBİTAK 2242'de Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini sözlerine ekledi.



