Siber güvenlik konferansı VShield için geri sayım başladı

Innovera, bu yıl 6. kez düzenlediği ve sanal ortama taşıyarak VShield adını verdiği siber güvenlik konferansında, koronavirüs sonrasında değişen dünyanın güvenlik dinamiklerini odak noktası yapacak. Konuşmacılar arasında Türkiye’nin havacılık, finans, telekomünikasyon gibi sektörlerinden önde gelen bilgi güvenliği yöneticilerinin yanı sıra, dünyaca meşhur Blowfish şifreleme algoritmasının yaratıcısı kriptolog Bruce Schneier, Fortune 100 şirketlerinin %80’den fazlasının güvenlik çözümlerini kullandığı Palo Alto Networks Kurucusu ve CTO’su Nir Zuk, ABD’nin bulut bilişim stratejisi danışmanlığını yapan Cloud Security Alliance Direktörü Paul Simmonds, Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky, Dünya Ekonomik Forumu Siber Güvenlik Merkezi Tavsiye Kurulu Başkanı Troels Oerting ve NASA’yı hack’lemesiyle tanınan siber güvenlik uzmanı Chris Roberts yer alıyor.

Konu hakkında konuşan Innovera CEO’su Gökhan Say, “Siber güvenlik konferansımızı başka bir boyuta taşımak ve uluslararası bir nitelik kazandırmak amacıyla Shield’ı 2019 yılında düzenlemedik. Daha sonra koronavirüs salgınının da yaşanmasıyla, konferansımızı sanal ortama taşıyarak VShield adıyla gerçekleştirmeye karar verdik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız VShield, fiziksel bir konferanstan çok daha kapsamlı bir içeriğe sahip. Hatta dünyada bu kadar kapsamlı bir siber güvenlik konferansı daha yok” dedi.

İki gün sürecek VShield’a katılım ücretsiz

VShield, 15 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde 13.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek. İki gün boyunca 45’ten fazla oturum ve 70’den fazla konuşmacının yer aldığı siber güvenlik konferansı, Kadir Çöpdemir’in moderasyonu ile gerçekleştirilecek ve Doğu Demirkol da katılımcılara özel bir gösteri yapacak.