Kapınızı cepten takip edin

Nesnelerin interneti alanında yaptığı projelerle Türkiyeyi uluslararası alanda temsil ettiğini ve en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirket içerisinde yer aldığını belirten Ankaref, herkesin kendi kendine kurabildiği ve aylık hizmet ücreti ödemeyi gerektirmeyen Fonri markalı ürünleriyle insanların günlük hayatlarına konfor ve kolaylık kazandırdığını duyurdu.



Teknoloji şirketi, özellikle kapıya gelen herkesi cep telefonlarından anında izleme olanağı sunduğunu belirttiği Fonri akıllı kapı ziliyle ilgili bilgi verdi.Şirket, zil üzerinde bulunan kamera ve mikrofon sayesinde gelen kişi ile cep telefonu üzerinden görüşme sağlanabildiğine vurgu yaptı. Akıllı kapı zilinin, insanların evde olup olmadığını kontrol etmek için zile basan kötü niyetli kişilere engel olmasının yanı sıra bu özellik sayesinde evde olunmadığı zaman da kapıya kimlerin geldiğinin de öğrenilebileceği dile getirildi.



SENSÖRLER SAYESİNDE HER ŞEY İNSANLARIN KONTROLÜNE GEÇİYOR



Ankaref teknoloji ürünleriyle ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: İnsanlar için kendilerinin, sevdiklerinin ve yaşam alanlarının güvenliğini sağlamak ve kontrol altında tutmak her zaman çok önemli bir konu olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar sensörler sayesinde bu ihtiyaçlarını hem konforlu hem pratik ve kesin bir şekilde karşılayabiliyor. Ankarefin Fonri markasıyla oluşturduğu Akıllı Güvenlik Sistemi ile insanlar ev ve iş yerlerinde dumandan, gaza, sudan titreşime her konuda anlık bilgi sahibi olabilecek.



Hareket sensörleri, kapı ve pencere sensörleri, iç ve dış kameralar, titreşim sensörleri, dış siren, kumanda ve tuş takımı gibi tüm güvenlik aksesuarlarıyla birlikte su basma sensörü, duman sensörü ve gaz sensörleriyle insanlar ev ve iş yerlerini tek bir uygulama üzerinden yöneterek kendilerini güvende hissedecekler. Akıllı priz ile cihazları ve lambaları; akıllı röle ile panjur ve kepenkleri doğrudan telefondan kontrol etme ve istenildiği zaman çalışması için programlama olanağı sunan Akıllı Güvenlik Sistemiyle Dünyanın neresinde olunursa olunsun dış mekƒn kameralarıyla neler olup bittiği takip edilebiliyor.



HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK ÜRÜNLERİMİZ VAR



İlk 500 Hizmet İhracatçısı listesinde de bulunan Ankarefin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici, "Milli Üretim, Uluslararası Pazar ilkesi ile kurulduğumuz günden itibaren Ar-Ge odaklı ileri teknolojiler ile yenilikçi hizmet projelerimizi hem ülke genelinde hem de yurtdışında başarı ile hayata geçirdik.Fonri ailesine birçok ürün eklenecek. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği ürünler ile hayatımız kolaylaşacak. Sağlık, eğitim, güvenlik, spor ve daha birçok farklı yaşam alanımızda Fonri ürünlerini görmeye devam edeceğiz dedi.