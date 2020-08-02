Kangallara genetik koruma, çiplerle takip edilecekler

Dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında yer alan Kangallar, artan yavru ölümleri, yurt dışına kaçılmaları ve melezleştirilen ırkları ile bir çok tehdit ile karşı karşıya. Geliştirilen bir proje ile genetik koruma altına alınacak Kangallar, doğdukları andan itibaren vücutlarına yerleştirilecek çiplerle takip edilecek.



Kangal ırkının korunması için geliştirilen proje kapsamında 43 dönümlük alanda 'Kangal Köpek Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi' inşa ediliyor.



Kangallara çipli takip



Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Köpeği Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, kangalların vücutlarına yerleştirilecek çiplerle takip edileceğini söyleyerek, "Doğdukları ilk andan itibaren Kangallara yerleştirilecek çiplere onlarla ilgili tüm bilgileri yüklemek mümkün. Tabii bu 15 haneli ve dünyada eşi benzeri olmayan çip numaraları neleri içeriyor. Doğum tarihinden, şeceresinden, soy kütüğünden sağlık bilgilerine kadar aşı bilgilerine kadar, geçirdiği operasyonlar. İstediğiniz her türlü veriyi buraya yükleyebilirsiniz. Ama Bizim bu bölgede bu proje kapsamında yapacağımız çipleme işleminin esas en önemli fonksiyonu ırk ıslahı. Yani kangal köpeklerinin kayıt altına alınması ve akrabalık ilişkilerinin bu program üzerinden yapılmasıyla artık köpeklerin ıslahında hangi köpeklerin damızlık olarak kullanılacağı hangisinin kullanılmayacağı ve iyi damızlıkların yetiştirilmesi ve çiftleştirme metodlarında çok işimize yarayacak. Köpeğe ait tüm bilgiler istendiği anda kontrol edilebilecek” dedi.



Kaçırılmaları engellenecek



ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci yapılan çalışmalar neticesinde kangal köpeklerinin genetik olarak kaçırılma ihtimalinin ortadan kalkacağını belirterek, “Kaçırılmaları ihtimaline karşı burası bir güvence merkezi olacak. Çünkü çipli takip merkezi sayesinde izleme olacak ve köpeklerin yurt dışına ya da başka emellerle ve arzularla çıkarılma ihtimaline karşı biz köpeklerimizi izleyebileceğiz.



7 milyon liraya mal olması planlanan proje 2021 yılında tamamlanacak.



