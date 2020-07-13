Kandaki oksijeni ölçebilen akıllı bileklik

Önce kanda oksijen ölçmenin ne işe yaradığından bahsedelim. Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu muayenede yapılan ilk ölçümlerden biridir. SpO2 aynı zamanda oksijen doygunluğu olarak da bilinir, bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil eder. Kalp normal olarak ortalama büyüklükteki bir yetişkinde dokulara dakikada yaklaşık 5000 ml kan pompalar ve dokulara dakikada 1000 ml oksijen verir. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Normal SpO2 düzeyi nedir?

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Bir kişinin SpO2 seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir.

Hipoksemi semptomları nelerdir?

İki tip hipoksemi vardır. Akut hipoksemi nispeten kısa bir süre boyunca ortaya çıkar, kronik hipoksemi daha uzun bir süre devam eder. Akut hipoksemi semptomları kronik hipoksemiden farklı olabilir, ancak yaygın semptomlar nefes darlığı, hızlı nefes alma, hırıltılı solunum, öksürük, akıl karışıklığı, hızlı kalp atışı ve cilt rengindeki değişikliklerdir.

Vücut, kan dolaşımındaki azalmış oksijeni telafi edebildiği için kronik hipoksemiyi tespit etmek zor olabilir. Semptomlar pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, sağ taraflı kalp yetmezliği ve polisitemidir.

Kimlerin SpO2 düzeylerini düzenli kontrol etmeleri gerekir?

Bazı insanlar veya durumlar hipoksemi ile karşılaşma riski daha yüksek olabilir:

Yoğun bir programı olan insanlar: Herkes iyi bir iş-yaşam dengesinin lüksünün tadını çıkaramaz, her gün farklı sektörlerde yorulmadan çalışan birçok insan vardır. Uygun bir dinlenme olmadan, stresli bir ortamda çalışmak beynin alım miktarını aşan oksijen tüketmesine neden olabilir.

Yüksek rakımda veya plato hipoksik ortamında olan insanlar: Yüksek rakımlar, düşük oksijen satürasyon seviyelerine veya kişinin kanında oksijen desatürasyonuna neden olabilir. Bu durumlar, yüksek rakımlardaki düşük atmosfer basıncı nedeniyle olur. Yani, Peru'daki Machu Picchu veya Tibet'teki Lhasa gibi yerlerde yürüyüş yapıyorsanız, her nefeste vücudunuza daha az oksijen girer.

Yaşlılar: Yaşlanan kalp ve akciğerler yetersiz oksijen alımına ve yetersiz oksijen beslemesine yol açacaktır. İnsan vücudu oksijeni taşımak için kanı kullanır ve kan hacmi azalırsa, oksijen de azalacaktır.

Horlayan insanlar: Horlama, kısa süreli veya uzun süreli solunum tıkanıklığına neden olabilir, bu da hipoksiye yol açabilir. Uzun dönemli böyle bir hipoksi durumu da uyku kalitesinin düşmesine ve hatta organ hasarına neden olabilir.

SpO2 düzeyi nasıl ölçülür?

SpO2 seviyesini ölçmenin en etkili ve doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçer. Ancak, testi evde yapmak zordur ve biraz acı verici olabilir.

En yaygın yöntem olan ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmak. Bu sayacın, kişinin kan akışından ışık emilimi yoluyla dolaylı olarak kandaki oksijeni ölçmek için parmağını koyduğu küçük bir klipsi vardır.

Huawei Band 4 de bu SpO2 ölçümünü yapabiliyor. Artık, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekleyen cihaz ile kullanıcılar, bir dakika içinde SpO2 seviyelerini test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyorlar.

Huawei TruSeen 3.5, bilekliğin nabız takibinde daha iyi bir performans göstermesini sağlıyor. TruSeen 3.5 ile desteklenen HUAWEI Band 4, kullanıcının egzersiz durumunu otomatik olarak tanımlıyor ve egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme moduna geçiyor. Kalp atış hızı izleme, dış mekan / iç mekan koşusu, dış mekan / iç mekan yürüyüşü, dış mekan / iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor. HUAWEI Band 4, iyi bir egzersiz ve antrenman için kalp atış hızı bölgesini ve egzersiz sınıfını gerçek zamanlı ve kullanıcıya özel olarak egzersiz sırasında ayarlıyor.

Band 4’ün özelliklerinden faydalanmak için kullanıcılar, her Android cihaza kurulabilen online uygulama mağazası olan AppGallery’den Huawei Health uygulamasını indirebilirler.

0,96 inç renkli dokunmatik ekranla gelen ürünün tam mesaj ekranı ve renkli simgeleri ekranın 35 karakter görüntülemesini sağlıyor; ayrıca Huawei Watch Face Store, tercih edilen görsellik için farklı stiller ve temalarda çeşitli kadranlar sunuyor.

Ürün, “USB tabanlı tak-şarj et” özelliğini, yani kolay şarj için kayışa gömülü şarj bileşenini herhangi bir USB giriş ile kullanılabilecek şekilde tasarladı. Optimize edilmiş güç tüketimi kontrolüne sahip olan bileklik, kullanıcının durumunu tanımlayıp uygun güç moduna geçiyor.

HUAWEI Band 4, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 229 TL'den satışa sunulacak.