Kan oksijen doygunluğunu neden takip etmelisiniz?

Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu muayenede yapılan ilk ölçümlerden biridir. SpO2 aynı zamanda oksijen doygunluğu olarak da bilinir, bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil eder. Kalp normal olarak ortalama büyüklükteki bir yetişkinde dokulara dakikada yaklaşık 5000 ml kan pompalar ve dokulara dakikada 1000 ml oksijen verir. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Normal SpO2 düzeyi nedir?

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Bir kişinin SpO2 seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir.

Hipoksemi semptomları nelerdir?

İki tip hipoksemi vardır. Akut hipoksemi nispeten kısa bir süre boyunca ortaya çıkar, kronik hipoksemi daha uzun bir süre devam eder. Akut hipoksemi semptomları kronik hipoksemiden farklı olabilir, ancak yaygın semptomlar nefes darlığı, hızlı nefes alma, hırıltılı solunum, öksürük, akıl karışıklığı, hızlı kalp atışı ve cilt rengindeki değişikliklerdir.

Vücut, kan dolaşımındaki azalmış oksijeni telafi edebildiği için kronik hipoksemiyi tespit etmek zor olabilir. Semptomlar pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, sağ taraflı kalp yetmezliği ve polisitemidir.



Kimlerin SpO2 düzeylerini düzenli kontrol etmeleri gerekir?

Bazı insanlar veya durumlar hipoksemi ile karşılaşma riski daha yüksek olabilir:

Yoğun bir programı olan insanlar : Herkes iyi bir iş-yaşam dengesinin lüksünün tadını çıkaramaz, her gün farklı sektörlerde yorulmadan çalışan birçok insan vardır. Uygun bir dinlenme olmadan, stresli bir ortamda çalışmak beynin alım miktarını aşan oksijen tüketmesine neden olabilir.

Yüksek rakımda veya plato hipoksik ortamında olan insanlar : Yüksek rakımlar, düşük oksijen satürasyon seviyelerine veya kişinin kanında oksijen desatürasyonuna neden olabilir. Bu durumlar, yüksek rakımlardaki düşük atmosfer basıncı nedeniyle olur. Yani, Peru'daki Machu Picchu veya Tibet'teki Lhasa gibi yerlerde yürüyüş yapıyorsanız, her nefeste vücudunuza daha az oksijen girer.

Yaşlılar : Yaşlanan kalp ve akciğerler yetersiz oksijen alımına ve yetersiz oksijen beslemesine yol açacaktır. İnsan vücudu oksijeni taşımak için kanı kullanır ve kan hacmi azalırsa, oksijen de azalacaktır.

Horlayan insanlar : Horlama, kısa süreli veya uzun süreli solunum tıkanıklığına neden olabilir, bu da hipoksiye yol açabilir. Uzun dönemli böyle bir hipoksi durumu da uyku kalitesinin düşmesine ve hatta organ hasarına neden olabilir.

SpO2 düzeyi nasıl ölçülür?

SpO2 seviyesini ölçmenin en etkili ve doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçer. Ancak, testi evde yapmak zordur ve biraz acı verici olabilir.

En yaygın yöntem olan ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmak. Bu sayacın, kişinin kan akışından ışık emilimi yoluyla dolaylı olarak kandaki oksijeni ölçmek için parmağını koyduğu küçük bir klipsi vardır.

İki geleneksel yöntemin yanı sıra, Huawei kısa bir süre önce SpO2 izleme ile birlikte gelen HUAWEI WATCH GT 2e'yi piyasaya sürdü. Huawei her zaman akıllı saatlerinde sağlık ve fitness özelliklerine odaklandı. En yeni akıllı saatleri için özel bir SpO2 IR sensörü ile kullanıcının SpO2 seviyesini izleme özelliğini dahil ettiler. Testi çalıştırmak için tek yapılması gereken menüden bu özelliği seçmek. Test otomatik olarak başlayacak.

HUAWEI WATCH GT 2 serisinin geleneksel yöntemlere göre avantajı, kullanıcıların testi ekstra bir tıbbi ekipman getirmeden istedikleri zaman ve her yerde çalıştırabilmeleri. Örneğin, bir yürüyüşe çıkacaksanız veya evde çalışacaksanız, nabız oksimetresi getirmek zahmetli olacaktır.

SpO2 düzenli olarak kontrol etmeniz gereken tek sağlık belirtisi değildir. Vücudunuzun iyi çalıştığından emin olmak için, kalp atış hızı ve stres seviyesi vücudumuzun ve zihnimizin sağlıklı kalmasında önemli bir rol oynar. HUAWEI WATCH GT 2 ve 2e, kalp atış hızını ve nabzı doğru bir şekilde izleyebilen tamamen kendi kendini geliştiren TruSeen 3.5 kalp atış hızı izleme teknolojisine sahiptir. HUAWEI TruRelax teknolojisi, kullanıcılar için 7/24 stres izlemesi sağlayarak kullanıcıların zihinsel sağlık durumlarını takip ediyor.