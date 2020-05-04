Kamu sektöründe dijital dönüşüme hız kazandırmak neden önemli?

Sezgin'in konuyla ilgili kaleme aldığı makale şöyle:



"Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kamu sektörü yeni uygulamalara ve vatandaşların ihtiyaçlarına uyum sağlamak için hizmetlerini modernize etmek üzere uzun yıllardır çalışıyor. Ülkemizde kamu sektörünün dijital dönüşüm süreci hali hazırda devam etmekle birlikte, vatandaşları ve yerel makamları dijital ortamda bir araya getirmek ve kesintisiz hizmet sunmak için dönüşümün son yıllarda hız kazandı. Modern altyapılara ve güncel iş kollarına sahip olmak, kamu harcamalarının kontrolünü sağlamak, risk yönetimi ve uyum standartları ile ilgili yüksek gereksinimleri olan kamu sektörü için dijital dönüşüme ayak uydurmak büyük bir önem arz ediyor.

2008 yılında e-Devletin kullanıma geçmesinden bu yana, kamu sektörü dijital dönüşüm açısından çok yol kat etti. İlginçtir ki, vatandaşların kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi konusunda 2000’li yılların başlarında yüksek beklentileri olmamasına rağmen sonraki yıllarda toplumun büyük bir kesimi bu hizmetlerden yararlanır hale geldi. TÜİK'in Bilgi Teknolojileri kullanımı anketinin sonuçlarına göre, 2019 yılında hane halklarının yüzde 88,8'inin evden internete erişimi bulunduğu ve Türkiye nüfusunun yüzde 51,2'sinin tüm idari prosedürlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Bu anket sonuçları toplumun nitelikli, güvenilir ve sürekli temin edilebilir kaydileştirilmiş bir hizmet kullanabilme ihtiyacının varlığını doğrular niteliktedir.

Günlük kamu hizmetlerinin sunumunu mümkün olduğunca basit hale getirmeyi ve gereksiz dokümantasyonu ortadan kaldırmayı amaçlayan e-Devlet platformu, 2008 yılında çıktığı yolcuğuna başarı ile devam ediyor. Dijital Dönüşüm Başkanlık Ofisi’nin verilerine göre, 2008 yılında kurulan

e-Devlet platformunun ilk yılında sisteme sadece 5.000 vatandaş giriş yapmıştı, 2019 yılı itibariyle bu rakam 1 milyara ulaştı. Kamu tarafından üretilen verilerin başka bir kamu kurumu tarafından belge olarak istenmemesi için başlatılan “sıfır belge” politikası ile e-Devlet uygulaması sayesinde hizmet başına ortalama belge sayısı 3.80'den 0.34'e düşürüldü.



Veeam Software Ülke Müdürü Kürşad Sezgin

Başarının anahtarı, uygun teknolojik çözümlerin seçiminde yatıyor

Şirketlerde olduğu gibi kamu kuruluşlarında da sektördeki riskli noktaları çok iyi anlayan tedarikçiler seçmek, kamu kuruluşlarının dijitale geçişlerine başarılı bir şekilde devam etmelerinin ve verimliliklerini optimize etmenin tek yoludur. Kamu sektöründeki sağlık, ulaşım, eğitim, idare ve yerel yönetimler gibi alan çeşitliliğine ve bu alanların ayrışıklığına bağlı olarak, karmaşık ve özel ihtiyaçlar için sunulan dijital çözümlerin mükemmel bir şekilde uyarlanmasını sağlamak için hala yapılması gereken çok iş var. Bahsedilen tüm bu pazarlara uygun ortak bir yaklaşım tanımlamak, karmaşık bir süreç olsa da kamu verilerinin korunması için oldukça önemlidir. Kamu verilerinin korunması konusu vatandaşlar ve tüm kamu kuruluşları için özel sektörden bile daha stratejik ve kritik bir öneme sahip olduğu ise şüphe götürmez bir gerçektir. Hastaneler, enerji tedarikçileri, idareler, üniversiteler, hizmetlerini geliştirmek üzere kullandıkları ve korumak zorunda oldukları çok miktarda veriye sahiptir.

Mevcut ve gelecekteki manzaraya baktığımızda, her ne kadar kuruluşlar tarafından büyük bir yatırım olarak görülse de dijital dönüşüm, kurumların hayatta kalmalarının ön koşuludur. Dijitalleşmenin başarısı ise hibrit buluttaki verilere ve bu verilerin kullanılabilirliğine bağlı olacaktır. Bu nedenle kamu sektöründeki kuruluşların Bulut Veri Yönetimini benimsemesi önemlidir. Bununla birlikte verilerin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini garanti altına almak ise kamu kuruluşları için öncelikli olmalıdır. Özel sektörde şirketlerin dijital dönüşümde karşı karşıya kaldığı sorunlara benzer sorunların yaşandığı kamu sektöründe de kuruluşlar, verilerinin kullanılabilir olmasını, güvende olmasını ve taşınabilir olmasını sağlayan bir platform stratejisi benimsemeli. Modern akıllı işletmelerde veri kullanılabilirliğini sağlamanın en temel bileşeni olan Bulut Veri Yönetimi; yedekleme, kopyalama ve felaket kurtarma gibi disiplinleri bir araya getirerek, bir kuruluşun tüm bulut yönetimi hizmetindeki verilerin yönetimini ifade eder.

Buluttan en büyük rekabet avantajını elde edecek kuruluşlar ise hibrit bulut uygulamasını benimseyenler olacaktır. Hibrit Bulutu benimseyen kuruluşlar, özel bulutun güvenliğinden ve yakınlığından, genel bulutun ise esnekliğinden ve düşük maliyet avantajından aynı anda yararlanabileceklerdir.

Tüm bu konularda alınacak uygun destek sayesinde, kamu kuruluşları, verilerin birlikte çalışabilirliğini ve akıcılığını sağlayarak dijital dönüşümlerini hızlandırabilecektir. Aynı zamanda maliyet kontrolü, risk yönetimi ve uyum açısından sektörün gereksinimlerini karşılarken vatandaşlara daha verimli ve kaliteli hizmetler sunabilecektir. Hala gidilecek çok yol varken, kamu kuruluşları teknolojiyi benimseyerek, BT stratejisini iyi bir şekilde ayarlayarak uygun iş ortakları ile dijitalleşmeyi iş sonuçlarına yansıtabilir ve dijital dönüşümde başarıya ulaşabilir."