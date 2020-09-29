Kampüs ağını modernize etti, Aruba’nın bütünleşik altyapısını kullanacak

Fenerbahçe Üniversitesi, kampüsleri dahilinde öğrencileri, akademik ve idari personeli için yüksek bant genişliği kapasitesi sağlayabilecek kesintisiz bir ağ sunabilmek için bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’yı tercih etti.

Üniversitenin Bilgi Teknolojileri Direktörü Orçun Aktaş; “Üniversite’deki ağın Nesnelerin İnterneti (IoT) de dahil olmak üzere ileri teknolojiyi desteklemesi ve gelecekte olabilecek teknolojik gelişimler için esneklik ile birlikte yönetim kolaylığı sunan bir ağ olmasının gerekliliğini vurgularken, bu süreçte Aruba’nın bütünleşik altyapısının yönetim kolaylığı ile yapısal güvenlik ve IoT teknolojileri için entegre bağlanabilirlik sağladığını” belirtti.

Aktaş “VLAN atamalarının dinamik olarak yönetildiğini ve bütün kampüste güvenli, rol-tabanlı kesintisiz bağlanılabilirlik sağlandığını” sözlerine ekledi. Bununla birlikte arıza tespit ve çözüm sürelerin minimize edildiğini, bakım ve destek döngülerinin kısaltıldığını ve böylece Bilgi Teknolojileri ekibinin teknolojik yenilikleri araştırmalarına ve uygulamalarına olanak sağlandığını, öğrencilerin ve personelin sürekli ve kesintisiz hizmetin keyfini yaşadıklarını belirtti.

Aruba Türkiye Ülke Müdürü Ersin Uyar; “Eğitim sektörünün de gelişen teknolojiden olabildiğince yüksek verim almayı hedeflediğini görüyoruz. Bu noktada Aruba olarak eğitim sektörünün yanında bulunuyoruz.” dedi. Aktivitedeki en küçük değişimleri bulması ve ihlal olasılığına karşı uyarması için makine öğreniminin kullanılabileceğini belirten Ersin Uyar, böylece kişisel bilgilerin kaybolmasıyla sonuçlanan istismarlardan da rahatlıkla kaçınılabileceğini belirtti. Uyar, “Ayrıca Fenerbahçe Üniversitesi’nin ihtiyaçlarını hedef alarak kuruma özel çözümler üretip kampüsteki tüm sorunları çözmeyi başardık. Bununla birlikte öğrenciler, akademik ve idari personel ile misafirler için de güvenli IoT ağ servisleri sunarken yatırım ve işletim giderlerini de düşürdük.” dedi.

Mobil bağlantı, bulut ve IoT’nin tüm faydalarının yanı sıra, bilgisayar korsanlarının siber savunmalardaki boşlukları fark etmelerine ve ağlarda kendi yollarını bulmalarına daha fazla fırsat veriyor. Geniş bir kampüse ve kullanıcı tabanına sahip olan eğitim kurumları, ağlarına bağlanmaya çalışan çeşitli cihazlar ve sistemlerden geçen çok miktarda veri, üniversiteler için gerçek bir risk oluşturuyor.



