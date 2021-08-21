Kalp İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Kalp Sembolü Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Sosyal mecralarda yeşil, mavi, kırmızı ve sarı başta olmak üzere birçok farklı renkte kalp simgesi yapılabilir. Klavyede ise diğer tüm işaretlerde olduğu gibi kalp işaretini de sadece siyah yapmak mümkündür.

Kalp İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye ile kalp işareti yapmak ve bu işareti word dosyasında kullanmak mümkün. Kalp simgesi için önce alt sonra 3 rakamına basmak yeterlidir. Ancak bilindiği üzere klavyelerin hem üst hem de num lock adı verilen kısmında rakamlar yer alır. Kalp işaretini hızlı bir şekilde yapmak için üst kısımdaki değil num lock bölümündeki 3 rakamına basılmalıdır.

Bir diğer seçenek ise ''Ekle'' seçeneğidir. Şekiller bölümüne girildikten sonra dikdörtgenlerin altında yer alan temel şekiller kısmına tıklanmalıdır. Gülen suratın işaretinin yanında yer alan kalp sembolüne tıklanarak istenilen belgeye kalp simgesi eklenebilir.

Klavye ile Kalp Sembolü Yapımı ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 ve Mac)

Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerde kalp işareti aynı şekilde yapılır.

Kalp sembolünün kısa yolu: Alt + 3

Bu işareti kopyalamak içinse iki farklı yöntem vardır.

İlk yöntem: Kalp sembolünün üstüne fare ile sağ tıklanıp önce kopyala sonra yapıştır denerek kalp simgesi kopyalanabilir:

İkinci yöntem: Önce ctrl + c sonra ctrl + x kombinasyonlarıyla kalp işaretini kopyalayıp yapıştırmak mümkündür.