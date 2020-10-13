Kalista Counter (Ct) - Kalista Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Eğer Kalista karakterine karşı oynayacaksanız o zaman karşısına çıkaracağınız şampiyonun bu karaktere karşı güçlü olması gerekir. Böylece iyi bir strateji ile de birlikte oyunu kazanma şansınız çok daha yüksek olur.

Kalista Counter

Kalista İntikam Mızrağı Kalista'nın bilinen uzun ismidir. Kalista oldukça öfkeli ve intikam ateşi ile dolu bir şampiyondur. Hain ve hilekarları yakalamak adına Gölge Adasından gelmiş bir ölümsüzdür ve düşmanlarına kabusu yaşatır. İhanet yaşamış kişi intikam ateşi ile kan kussa da Kalista sadece kendine ruhu ile ödeme yapanlara yardım eder. Bir kere Kalista'nın gazabına yakalananların kurtulma gibi bir şansı asla olmayacaktır. Çünkü Kalista ile yapılan anlaşmaların hepsi ruh söken mızrağın delici ateşi ile sona erer.

Kalista Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Quinn

Ashe

Master Yi

Caitlyn

Vayne

Graves

Kalista Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Twitch

Ezreal

Jinx

Thresh

Sivir

Xerath

Kalista Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Üstün Denge: Kalista temel bir saldırı yaptığında ya da delici yapacağı zaman hareket etmesi istenirse saldırının başlamış olduğu kısa mesafeyi atlayıp öyle geçer.

Delici: Bu yetenek sayesinde Kalista'nın atmış olduğu mızraklar hızlı bir şekilde düşmanların içinden geçerek onları öldürmektedir.

Gözcü: Kalista ve takım arkadaşları eğer beraber bir hedefi vururlarsa rakibe fazladan hasar verebilirler.

Ciğerini Sök: Mızraklar ile saldırı yaptığı zaman bu mızraklar düşmana saplanacaktır. Bunu etkinleştirip mızrakların sökülmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde düşman yavaşlar ve hasar oranı da artar.

Ecelin Çağrısı: Bu yetenek sayesinde Kalista takım arkadaşının yanına ışınlanabilmektedir. Bu şekilde rakipte bulunan şampiyonların geri püskürtülmesini sağlayabilirler. Böylece pozisyon elde edebilirler.

Kalista Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Kalista'ya karşı oyun kazanmak istiyorsanız güçlü rakipler ile karşısına çıkmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle bu şampiyona karşı oyunu daha kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. İyi bir strateji ile de kazanma şansınız oldukça artacaktır.