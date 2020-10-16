Kaisa Counter (Ct) - Kaisa Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Kaisa'ya karşı hangi rakiplerin daha güçlü veya hangi rakiplerin daha zayıf oldukları merak konusudur. Kaisa'ya karşı mücadele ederken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kaisa Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Kaisa Hiçlik'in Kızı olarak bilinmektedir. Kaisa yırtıcılar arasında hayatta kalabilmek için çabalayan bir karakter olmaktadır. Uzun yıllar kayıp olan Kaisa iradesizlik ve yaşayan Hiçlik canlının uyarladığı sibiyotik ikinci bir cildi kendine adapte etmiştir. Şuan ise Hiçlik'in Kızı olan iki dünya arasında kalmıştır ve bir avcı olarak ortaya çıkmıştır.

LoL karakteri olan Kaisa'nın pek çok yeteneğinin yanı sıra ona göre güçlü rakipleri de bulunmaktadır. Kaisa'ya karşı olan güçlü rakipleri bilmek oyun içerisinde oldukça önemlidir. Kaisa'nın güçlü rakipleri Ezreal, Xayah, Vayne, Caitlyn, Triatana ve Sivir karakterleri olmaktadır.

Kaisa Counter Karşı Zayıf Rakipleri

LoL karakterinden olan Kaisa'ın güçlü rakipleri kadar zayıf rakiplerini bilmek de oldukça önemlidir. 6 farklı zayıf rakipleri bulunmaktadır. Kaisa'nın zayıf rakipleri Jhin, Varus, Miss Fortune, Jinx, Kog'Maw ve Ashe karakterleridir.

Kaisa Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kaisa karakteri oyun içerisinde pek çok yeteneğe sahip bir karakterdir. Kaisa'nın yeteneklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- İki derisi bulunur. Bunlardan birisi kemiren Yaralar diğeri ise Yaşayan Silahtır.

- Kaisa etrafında bulunan düşmanlara eşit olarak dağıtılan bir füze grubunu serbest bırakır. Ayrıca aynı hedefe hafif hasar vermek amacıyla uğraşan ek vuruşları da bulunmaktadır.

- Yeterli bonus yeteneği bulunur. Bu güç ile Hiçlik Topu çok fazla hasar verebilir.

- Kaisa azar azar hareket hızını kısaltır. Fakat saldırma kabiliyetini kaybeder. Şarj edildikten sonra ise saldırı hızını arttırmak için büyük silahlar çalar.

- Saldırı hızı ile Gücün Sınırı şarj olurken kısa süreliğine gerçek bir görünmezlik verir.