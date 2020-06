Kadınların özel günlerini takip eden uygulama 3 milyonu devirdi

Pepapp uygulaması nasıl ortaya çıktı? Kimler kuruluşunda önemli rol oynadı?



Çevremizdeki kadınları gözlemlediğimizde, onların özel günleri başta olmak üzere her gününde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi veren, motive eden ve eğlendiren bir dijital asistan yaratma fikri ortaya çıktı ve adı Pepapp oldu. Sağlık sektörü odaklı reklam ajansımızın bir ürünü olarak, üç kurucu ortağın ve elbette oldukça kalabalık bir ekibin emeğiyle Pepapp markası hayata geçirildi.



Şu an kaç kişi kullanıyor?



Pepapp’ın şu anda 3 milyon indirmesi, aylık 800 bin aktif kullanıcısı var.



Hangi özelliklere sahip?



Kadınların regl, ovülasyon, PMS dönemlerini takip ediyor, onlara bu dönemlere özel tavsiyeler veriyor, bu özel günlerin haricinde ise bilgilendiren, eğlendiren tavsiyelerle yanlarında oluyor. Bunların yanı sıra PepArt adında kültür sanat tavsiyeleri, Astropep adında astroloji tavsiyeleri veren Premium özellikleri de var. Henüz yayına girmemiş ve yakında gelecek diğer Premium özellikler ise, sportif ve sağlıklı beslenmek isteyen kadınlar için FitPep, uzmana soru sorabilmek üzere PepDoc, yoga ve meditasyon tavsiyeleri için PepYogi.



Yayında olan en yeni özelliği ise PepStore. Kullanıcılar app içerisinde video izleyip PepCoin topluyor ve bu PepCoin’lerle ürünlerin açık artırmalarına katılıyor, en yüksek teklifi veren, açık artırma süresi dolduğunda ürünü kazanıyor.



Sadece kadınlara yönelik bir uygulama mı?



Evet, Pepapp’taki her şey onlar kendini daha iyi hissetsin diye. Yakında devreye sokacağımız Partner modu erkekler için olacak ama amaç yine aynı: Kadınlara kendini nasıl daha iyi hissettirebiliriz?



Kimlerden yatırım/destek aldınız?



Yakın geçmişte Erdem Yurdanur ve Bensu Soral Baş’tan iki farklı yatırım aldık.



Gelecek hedefleriniz neler?



Pepapp’ı, bir kadının ihtiyaç duyabileceği her şeyi bulabildiği bir mecra haline getirebilmek; bunun için planladığımız diğer modlar Hamilelik, Anne-Bebek ve Partner modları. 2021 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.