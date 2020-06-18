Kadınların e-spora olan ilgisi giderek artıyor

Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye'de esporla ilgilenen ve amatör olarak oynayanların yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu aktararak, kadınların, esporda varlığını güçlendirmelerini önemsediklerini ve Türkiye'nin global ölçüde bir espor ülkesi olması adına önemli katkı sağlayacaklarını düşündüklerini kaydetti.

Dijital oyunların rekabetçi ortamda amatör ya da profesyonel olarak yapılması anlamına gelen esporun, genç kuşak erkekler kadar kadınlardan da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Kadınların ilgisi, esporun tabana yayılmasını hedefleyen bir federasyon olarak bizlere umut veriyor. Yeni nesil futbol izlemiyor, onları heyecanlandıran spor dalı artık dünyada olduğu gibi ülkemizde de espor haline geldi. Türkiye'de 32 milyon oyuncu bulunurken, espor farkındalığı olanların sayısı ise 12 milyona varıyor. Oyuncu kitlesinin yüzde 56'sı erkek, yüzde 44'ü ise kadınlardan oluşuyor.

Esporcu lisansı alarak profesyonel esporcu olan kadınların sayısı ise 2019 yılında 29 iken, bu sayı sadece bir yıl içinde 5 kat artarak 2020'de 159'a yükseldi. Bu rakamlardan da kadınların espora ilgisinin hızla arttığını görüyoruz. Bu durumu, üniversite turnuvaları, ülke çapında yıl boyunca düzenlenen bireysel turnuvalara olan ilgilerinden de gözlemliyoruz."

"Zula Kadınlar Ligi'nde kadın esporcular mücadele ediyor"

InGame Group Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Gözalan da "oyun şirketi değil, oyuncu şirketi olma" sloganıyla yola çıkarak kuruluşlarından bu yana espora ayrı bir önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını söyledi.

Gözalan, espor alanında kariyer yapmak isteyen tüm kadınların yetenek ve yetkinliklerinin gelişimini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenledikleri Zula Kadınlar Turnuvası'nın gelenekselleştiğine işaret eden Gözalan, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı olarak düzenlediğimiz bu turnuvalarda kadınların espora giderek artan ilgisini birebir gözlemleyerek şahit oluyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı zirveye taşıyan son halka ise ilk kadın espor ligi olan 'Zula Kadınlar Ligi' oldu. Uzunca bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz ligin çalışmalarını nihayet tamamlamış bulunuyoruz. Yerli bir oyun şirketi olmanın verdiği sorumlulukla ülkemizin ilk Kadınlar Espor Ligi'ni kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın sporcuların, Türkiye'nin ilk kadınlar espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi'ndeki başarılarıyla espor tarihine adlarını yazdıracaklarına inanıyoruz.

Zula, ilk ve tek profesyonel kadın espor ligini 13 Haziran'da başlattı. Başarılı kadın esporcuların yetişmesi için kadın oyunculara alan açacak Zula Kadınlar Ligi'nde 6 profesyonel takım şampiyonluk için mücadele ediyor."

"Zula Kadınlar Ligi'nde, haziran boyunca lig karşılaşmaları yapılacak"

Burak Gözalan, lig ve play-off'lar olmak üzere 2 aşamalı bir sistemle yapılacak Zula Kadınlar Ligi'nde, haziran ayı boyunca lig karşılaşmaları yapılacağını aktararak, lig aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan takımların, yoluna temmuz ayında oynanacak play-off'lar üzerinden devam etmeye hak kazanacağını bildirdi.

Tüm maçların, haziran ve temmuz ayları boyunca cumartesi ve pazar günleri oynanacağını belirten Gözalan, şunları kaydetti:

"Büyük finallerde ise en iyi oyununu ortaya koyan takım, Zula Kadınlar Ligi'nin ilk şampiyonu olacak. Zula Kadınlar Ligi'nin tüm mücadeleleri, Zula Oyun Espor'un YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Espor severler ayrıca, maçlar ve lig ile ilgili tüm haberlere Zula Espor sosyal medya hesaplarından, YouTube kanalından ve web sitesinden ulaşabilecek."