Kadınlar e-spora daha çok ilgi göstermeye başladı

Yapılan araştırmalar Türkiye’deki 56 milyon internet kullanıcısının 34 milyonunun oyun oynadığını ortaya koyuyor. Dünya genelinde de 600 milyon kişilik dev bir kitleye sahip olan E-spor ve video oyun sektörü bu alandaki ticaret hacminin de artmasını sağladı.

Oyun sektörünün içinde ayrı bir sektör yaratan “E-spor kavramı”,kuşkusuz son dönemin en önemli teknolojik gelişmelerinden birini ifade ediyor. Profesyonel oyuncuların ortaya çıkması ve oyuncuların E-spor’dan para kazanmaya başlamasıyla kendi ekonomisini yaratmaya başlayan E-spor kavramı, ülkemizde de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye E-spor Federasyonu olarak tanınmış durumda.

Türkiye’deki 56 milyon internet kullanıcısının 34 milyonunun oyun oynadığını ortaya araştırma verilerine göre, Türkiye’de E-spor izleyici kitlesi 2017'de 8.9 milyona ulaşırken 2019'da bu sayının 11.1 milyona çıktığı görülüyor. 2020'de ülkemizde 12.7 milyonu geçmesi beklenen E-spor izleyici kitlesi hızlı büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre ise ülkemizdeki internet kullanıcılarının %31’i video oyunlarının canlı yayınlarını izliyor.

2018’de ABD’de yapılan bir araştırma oyuncuların %45’inin kadın olduğu ortaya koyuyor. Araştırma verileri ABD’deki YouTube’da gaming izleyici kitlesinin ise %30’unun kadınlardan oluştuğu gösteriyor. Kadınların E-spora olan ilgisi ise katlanarak büyümeye devam ediyor. İncehesap.com verileri de araştırma sonuçlarını kanıtlar nitelikte.

600 milyon kişi E-spor’u takip ediyor

Bugün dünyada E-spora ilgi duyan 600 milyon kişilik bir kitlenin var olduğu öngörülüyor.Bu kitlenin %61 gibi önemli bir bölümü ise 13-24 yaş aralığında. E-spor’a olan ilginin katlanarak büyümesi beraberinde gaming ekipmanlarına olan ilgiyi de artırdı. incehesap platformunun verilerine göre; klavye, mouse, kulaklık, monitör gibi gaming ekipmanlarının satışı bir önceki yıla oranla %157 oranında artmış durumda.

Final maçını 15.000 kişi izledi

Gaming meraklıları ve profesyonellerine özel olarak sunduğu teknolojik ürünler, gaming alanının gelişmesi için düzenlediği aktiviteler ve bilişim sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle pazarın öncüsü konumundaki İncehesap.com tarafından Mayıs ayında düzenlenen PUBG DUO turnuvası da bu verileri doğrular nitelikte. Kısa sürede yüzlerce başvuru alan turnuvanın yalnızca final maçı 15.000 izleyici tarafından takip edildi.