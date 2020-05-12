Kadına yönelik şiddete karşı 'Kırmızı Işık' uygulaması geliştirildi

Kırmızı Işık uygulaması hakkında bilgi verir misiniz? Ne gibi fonksiyonları var?

Türkiye Vodafone Vakfı olarak teknolojinin dönüştürücü gücünü insanlığın iyiliği için kullanma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz “Kırmızı Işık” uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulama, her kesimden kadının kolayca anlayabileceği basitlikte geliştirildi. Acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor ve Salla-Uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere mesaj ve konum bilgisi “Acil SMS” olarak gönderiliyor. Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin adresleri ve başvurulabilecek kuruluşlar harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Kırmızı Işık uygulaması, şiddet gösteren kişinin fark etmemesi için isteğe bağlı olarak bir el feneri uygulaması gibi de çalışıyor, telefonda saklanabilmesi için kullanıcı tarafından uygulama logosu değiştirilebiliyor. Uygulamamıza geçen yıl eklenen “Yol Arkadaşım” özelliğiyle, kullanıcılar bulundukları lokasyondan harita üzerinden paylaşım yaparak kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda uygulama üzerinden konum paylaşımı yaptıkları kişinin anbean onların hangi noktada olduklarını takip etmelerini sağlayabiliyor. Paylaştıkları rotadan çıkarlarsa takipçilerine SMS bildirimi gidiyor.

Uygulama Türkiye dışında hangi ülkelerde kullanımda? Bu ülkeler arasında aktif kullanıcı ve indirilme oranları arasında ne gibi farklılıklar var?

Kırmızı Işık, Türkiye’ye özel bir uygulama. Vodafone’un diğer ülkelerinde farklı uygulamalar kullanılıyor. Global Vodafone Vakfı, bu tür uygulamalarla son 10 yılda 1 milyonu aşkın kişiye ulaşarak, bu kişilerin aile içi şiddetle mücadele konusunda gerekli tavsiye, destek ve bilgiye erişmelerini sağladı.





Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel

Koronavirüs döneminde uygulamanın indirilme ve aktif kullanıcı sayılarında ne gibi değişimler oldu?

Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye’de de kadına şiddet vakalarının arttığını görüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Kovid-19’a karşı yapılan “evde kal” çağrıları sonucu asayiş olaylarında %40’lık azalma yaşanırken, aile içi şiddet %38,2 artış gösterdi. Yine, 2019 ve 2020 Mart aylarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun acil yardım hattına gelen aramaların sonucu da şiddetin arttığını ortaya koyuyor. Buna göre, yardım hattını arayanların sayısı %7 artarken, fiziksel şiddetin %80, psikolojik destek talebinin %93, hukuki destek talebinin ise %96 arttığı görülüyor.

Uygulamamızın indirme sayısı ise 326 bini aştı. Aktif kullanıcı sayısı ise aylık ortalama 1.400 kişi civarında. Mart ayı ile kıyaslandığında Nisan ayında uygulama üzerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve polisi arama sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Acil SMS gönderme oranının ise düştüğü görüyoruz. Bu durumu, insanların evden çıkamamasına ve yakınlarının kendilerine yardımcı olamayacağını düşünmesine bağlayabiliriz.

Uygulamaya getirilen yeni özellikler nelerdir?

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamamız, karantina döneminde daha anlamlı hale geldi. Bu kapsamda, çeşitli işbirlikleri ile daha fazla kadına ulaşmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Araştırmalara göre, karantina nedeniyle aile içi şiddet oranları bazı ülklerde %25’in üzerinde arttı. Bu durum aynı zamanda mağdurun koruma hizmetlerine erişimini engelliyor. Koronavirüs döneminde kadınların ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri Kırmızı Işık uygulamamıza ekliyoruz.

Diğer yandan, uygulamamızı görme engelli bireylerin de kullanabilmesi için özel bir eklenti geliştiriyoruz. Arapça dil seçeneği getirerek uygulamamızı mülteci kadınların da kullanımına açmayı hedefliyoruz.